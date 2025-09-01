"Lokosi" će svoj europski put započeti u 2. kolu "puta prvaka" protiv rumunjske ekipe FCSB. Prva utakmica je 22. listopada u Zagrebu, a uzvrat je dva tjedna poslije u Rumunjskoj
Lokomotiva doznala protivnika u 2. kolu Lige prvaka mladih
U Nyonu je održan ždrijeb juniorske Lige prvaka u kojoj će ove sezone hrvatske boje braniti jedino Lokomotiva.
"Lokosi" će svoj europski put započeti u 2. kolu "puta prvaka" protiv rumunjske ekipe FCSB. Prva utakmica je 22. listopada u Zagrebu, a uzvrat je dva tjedna poslije u Rumunjskoj.
U slučaju prolaza ekipu s Kajzerice u 3. kolu čeka pobjednik susreta između norveškog Branna i mađarske Puskas Akademije. Termini susreta su 26. studenog i 10. prosinca.
Prošle sezone juniori Lokomotive su ispali u 16-ini finala od Sturma nakon izvođenja jedanaesteraca.
