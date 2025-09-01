Obavijesti

Lokomotiva doznala protivnika u 2. kolu Lige prvaka mladih

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: UEFA Liga prvaka mladih, šesnaestina finala, NK Lokomotiva Zagreb - Sturm Graz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

"Lokosi" će svoj europski put započeti u 2. kolu "puta prvaka" protiv rumunjske ekipe FCSB. Prva utakmica je 22. listopada u Zagrebu, a uzvrat je dva tjedna poslije u Rumunjskoj

U Nyonu je održan ždrijeb juniorske Lige prvaka u kojoj će ove sezone hrvatske boje braniti jedino Lokomotiva.

"Lokosi" će svoj europski put započeti u 2. kolu "puta prvaka" protiv rumunjske ekipe FCSB. Prva utakmica je 22. listopada u Zagrebu, a uzvrat je dva tjedna poslije u Rumunjskoj.

Zagreb: UEFA Liga prvaka mladih, šesnaestina finala, NK Lokomotiva Zagreb - Sturm Graz
Zagreb: UEFA Liga prvaka mladih, šesnaestina finala, NK Lokomotiva Zagreb - Sturm Graz | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U slučaju prolaza ekipu s Kajzerice u 3. kolu čeka pobjednik susreta između norveškog Branna i mađarske Puskas Akademije. Termini susreta su 26. studenog i 10. prosinca.

Prošle sezone juniori Lokomotive su ispali u 16-ini finala od Sturma nakon izvođenja jedanaesteraca.

