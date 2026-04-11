Lokomotiva kreće po Europu: 'Ako šansa dođe, uzet ćemo je'

Lokomotiva je u subotu na Maksimiru pobijedila Istru 2-0 autogolom Marcela Heistera i golom Blaža Boškovića u prvom poluvremenu, unatoč činjenici što je posljednjih pola sata bila bez Tina Jukića, i tako praktički osigurala ostanak u HNL-u, a možda si otvorila i vrata borbe za Europu u finišu prvenstva.

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

- Apsolutno zaslužena pobjeda moje ekipe. Od prve minute smo se dobro postavili, igrali smo jako pametno. Otvorili smo dobro utakmicu sa šansom Belcara i poveli na vrijeme. Zasluženo smo zabili taj drugi gol i otišli na odmor s 2-0. Poremetio nas je dosta taj crveni karton u drugom dijelu, međutim nije nam preostalo ništa drugo nego da se spustimo u niski blok i probamo izdržati do kraja, što smo i napravili. Čestitam svojoj ekipi na pobjedi - rekao je trener lokosa Nikica Jelavić i nastavio:

- Čvrsto smo stajali u niskom bloku, probali napraviti neke tranzicije i drago mi je da nismo primili gol nakon dugo vremena. Nadam se da će nam to dati samo dodatno samopouzdanje za iduće utakmice. Ljestvica? Mislim da smo jednom nogom osigurali ostanak. Naravno da ćemo gledati prema naprijed, koliko možemo toliko ćemo i napraviti. Nije nam Europa cilj, ali ako nam se otvori ta šansa, sigurno da ćemo je uzeti.

Oriol Riera ne može biti zadovoljan drugim porazom u nizu.

- U prvom poluvremenu kaznili su nas iz dvije situacije, jedna iz prekida, druga nakon pogreške, to su mali detalji. Morali smo napadati, ići naprijed, biti bolji bez lopte, vjerovati u ono što radimo, moramo pritiskati i biti agresivniji. S loptom smo bili dobri, ali moramo bolje probijati linije. Nije lako probiti liniju od šest, sedam igrača. Ubacili smo tri napadača, pokušavali smo ubacivati u kazneni prostor, no nije lako. U teškim trenucima sve vas više košta, sve je zahtjevnije. U takvim trenucima moramo vidjeti kakvi smo, nogomet je kolektivni sport, ne individualan. Moramo biti obitelj, to je način za ići prema dalje - kazao je trener Istre.