Nogometaši Lokomotive pobijedili su Slaven Belupo 3-1 u ludoj utakmici u sklopu 33. kola HT Prve lige.

Poveli su gosti iz Koprivnice na kišom natopljenoj Kranjčevićevoj u devetoj minuti. Srpski veznjak Nemanja Glavčić ubacio je iz kornera, a Ivan Krstanović nečuvan u petercu pogodio glavom.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovor s Josipom Pivarićem

Glavčić je tako došao do osme asistencije ove sezone i postao je najbolji dodavač lige, po sedam imaju Oršić, Majer, Petković, Murić i Bulat. Krstanoviću je to bio osmi gol, čime je postao najbolji strijelac Slavena ove sezone.

Lokomotiva je u 21. zamalo došla do izjednačenja. Oliver Petrak ubacio je za Roka Šimića, ovaj krasno skače i zabija glavom, ali gol je na asistenciju VAR-a poništen zbog zaleđa.

Ipak, četiri minute kasnije Šimić je zabio ja asistenciju Lukasa Kačavende. Bila je to kombinacija dvojca koji je 2003. godište. Inače, Šimić i Kačavenda zajedno igraju cijeli život, u Lokomotivu su došli iz Kustošije.

U drugom poluvremenu, trener "lokosa" Samir Toplak krenuo je na sve ili ništa. U igru je ubacio kreativca Enisa Çokaja i ofenzivnijeg beka Branimira Cipetića, a iz zadnje je linije prebacio Matea Marića u sredinu.

Brzo se to isplatilo. U 66. minuti Goran Paracki gubi loptu u opasnoj zoni, nakon duela sa Šimićem, lopta potom dolazi do Josipa Pivarića, a on je lijepo ostavlja za Kačavendu, koji smireno zabija za potpuni preokret.

U 71. Marić je zbog nesmotrenog prekršaja dobio drugi žuti karton, ali Slaven ne da nije uspio doći do izjednačenja, već je primio i gol za 3-1. Zabio ga je Pivarić nakon katastrofalne pogreške južnokorejskog stopera Kima Hyuna Wooa, mladića na posudbi iz Dinama. Bivšem hrvatskom reprezentativcu to je bio peti gol sezone.

'Crveni karton nas je spasio'

- Došli smo do neke kemije, momčad daje sve od sebe. Oduševljen sam da nas dva dečka sa 17 godina vuku. Napravili smo protiv jako dobrog Slavena puno prilika. Znali smo da su opasni u kontri i otvaranju s te dvije špice. Ni sam ne znam kako smo pobijedili, valjda na mišiće. Oni su propustili neke prilike, mi svoje zabili i to je to. Sreća prati hrabre - poručio je Toplak pa još malo pohvalio veznjaka Kačavendu i napadača Šimića.

- Ne igraju bez razloga u prvoj postavi. Jako su talentirani, od prvog treninga pokazali su enormnu želju. Vidjeli ste koliko su lopti ukrali. Ma, cijela momčad odigrala je vrhunski! Marko Lešković odradio je dobar posao u obrani, Kyriakos Papadopoulos odigrao je utakmicu s dva centimetra rupture, to je nevjerojatno, igrao je bez ijednog treninga!

Marić je dobio crveni karton u 71. minuti, a Toplak smatra da je to dobra stvar.

- Možda nas je to čak i spasilo! Bilo je to na 2-1 za nas, vidio sam da smo počeli padati, previše se povlačiti. Crveni karton kao da nas je trgnuo, mobilizirali smo se i na kraju im nismo dopustili nijednu šansu.

Lokomotivu u sljedećem kolu čeka Istra 1961 u Puli.

- Rekao bih po zagorski, sad smo mi na štihu. Puno toga možemo u Puli riješiti, ali idemo se prvo odmoriti i regenerirati. Moramo hladne glave ući u taj susret, prvenstvo je ludo.

Lokomotiva je pobjedom, barem privremeno, skočila na osmo mjesto s 29 bodova iz 33 utakmice, a Slaven je sedmi s 31 bodom i zakomplicirao si je stvari tri kola prije kraja prvenstva.