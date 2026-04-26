JEDNOSMJERNA UTAKMICA

Lokomotiva 'pregazila' jako oslabljene Bjelovarčanke...

Piše Željko Rukavina,
Koprivnica: Prva ženska HRL, 10. kolo, ZRK Bjelovar - RK Lokomotiva | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Lokomotiva razmontirala Bjelovar u "derbiju"! Gosti s ozljedama, domaći s nevjerojatnih 39-27. Paula Posavec briljirala s 8 golova, a Lokomotiva ostaje u lovu na Podravku

Iako je rukometni susret između drugoplasirane Lokomotive i trećeplasiranog Bjelovara nosio epitet derbija 23. kola, utakmica u zagrebačkoj Kutiji šibica bila je gotovo jednosmjerna. Jer gošće iz Bjelovara, koje iz kola u kolo zbog ozljeda imaju sve manje igračica na raspolaganju, nisu uspjele ni popuniti zapisnik. Lokomotiva je slavila 39-27.

S druge strane, Lokomotiva je i protiv Bjelovara potvrdila odličnu formu u završnici sezone. U takvom odnosu snaga sve je bilo jasno već u prvih deset minuta, kada je domaći sastav poveo 6-1. Prednost je ubrzo rasla, no u posljednjih pet minuta prvog dijela gošće su se oporavile od početnog šoka pa se na odmor otišlo s prihvatljivih šest pogodaka razlike (19-13) za domaće.

Nastavak susreta donio je novi furiozan nalet Lokomotive, koja je po istom receptu kao na početku utakmice povećala prednost, pa je u 40. minuti na semaforu stajalo 25:15. Posljednjih dvadeset minuta proteklo je u mirnijem ritmu, a susret je završio uvjerljivom pobjedom domaćih 39:27, što jasno oslikava trenutačni odnos snaga.

Lokomotiva je u domaćem prvenstvu, uz jedini poraz od Podravke, upisala sve pobjede i još jednom pokazala da je i dalje nedostižna za ostale klubove.

S osam pogodaka Paula Posavec bila je najefikasnija u domaćem sastavu, dok su po pet golova postigle Maša Kuzmanović i Andrea Sedloska. Kod gošći najefikasnija je bila Lucija Renić sa šest pogodaka, dok su po jedan manje postigle Ivona Mrđen i Lucija Cvitanović. Unatoč porazu Bjelovar je ostao na trećem mjestu dok Lokomotiva zaostaje dva boda za vodećom Podravkom koja ima maksimalan broj bodova. 

