Lokomotiva prodala igrača kojeg je htio i Hajduk. Otkrili su i koliko će zaraditi od transfera

Napadač Lokomotive Indrit Tuci (23) je bio jedan od najboljih igrača u jesenskom dijelu sezone HNL-a. Zabio je šest golova i triput asistirao u 17 kola. Vukao je svoju momčad, ali i za to vrijeme bio glavno lice u izlogu kluba s Kajzerice. Sudbina Lokomotive je takva da mora prodavati talentirane i najbolje igrače kako bi normalno funkcionirala.

Zagrebački klub tako preživljava posljednjih godina i to vrlo uspješno radi. Kada god prodaju nekog talenta, pojavi se novi igrač u izlogu. Ovaj put je to bio Tuci. Bilo je jasno da će Lokosi teško zadržati svog najboljeg igrača jer je lista zainteresiranih klubova bila sve dulja. Navodno ga je pratio i Hajduk, no na kraju je odlučio karijeru nastaviti u češkom prvaku Sparti iz Praga koja je iz Europske lige izbacila Dinamo.

Tuci je eksplodirao ove jeseni

Lokomotivi će pripasti milijun eura i postotak od sljedećeg transfera.

- Želim zahvaliti svima u Lokomotivi, svim suigračima i trenerima sa kojima sam radio. Lokomotiva mi je puno toga dala, prije svega priliku da upoznam i zavolim Zagreb i Hrvatsku, gdje sam stekao puno prijatelja. Zahvalan sam na prilici da krenem u nove izazove, u Sparta Prag. Veselim se sljedećem periodu moje karijere. Nastavit ću pratiti Lokomotivu i vjerujem da će dečki nastaviti s dobrim rezultatima - rekao je Tuci po odlasku iz Lokomotive.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Albanski nogometaš nastavio je tako uspješnu lozu brojnih sunarodnjaka koji su ostavili trag na Kajzerici. On je stigao u ljeto 2019. godine kao talentirani 19-godišnjak. U početku je igrao za mladu momčad Lokomotive pa se ubrzo priključio seniorima. Bio je standardan igrač i vrlo brzo je pokazao veliki potencijal, no prije dvije godine pretrpio ozljedu prednjih križnih ligamenata zbog čega je propustio gotovo cijelu sezonu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prošle sezone polako je brusio formu i isprofilirao se u jednog od najboljih igrača Lokomotive. Zabio je šest golova i pet puta asistirao u 30 utakmica. Već tada bilo je ponuda za njega, ali klub ga nije htio prodati jer je prioritet bila prodaja Luke Stojkovića i Lukasa Kačavenda. Ipak, njegov red došao je ove zime nakon sjajne polusezone. Za Lokomotivu je u 105 utakmica zabio 21 gol i 11 puta asistirao.