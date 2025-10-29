Obavijesti

HRVATSKI NOGOMETNI KUP

Lokomotiva se dugo mučila s Varteksom, ali onda zabila četiri komada i prošla u četvrtfinale

Lokomotiva se dugo mučila s Varteksom, ali onda zabila četiri komada i prošla u četvrtfinale
Lokomotiva i Varteks sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Trećeligaš Varteks držao se do 73. minute, a onda je Vešović zabio prvi gol za Lokomotivu i tu više nije bilo spasa za Varteks. Do kraja su primili još tri gola te lokosi idu dalje u četvrtfinale

Nogometaši Lokomotive očekivano su prošli osminu finala Hrvatskog kupa, na maksimirskom su stadionu kao domaćini svladali trećeligaša Varteks s 4-0 (0-0). Dugo su se gosti iz Varaždina uspješno branili te su čuvali 0-0, ali su posustali u samoj završnici. Prvi pogodak je postigao Marko Vešović u 73. minuti, dok je potom tri pogotka za konačnih 4-0 dao Aleks Stojaković u 77., 87. i 89. minuti.

Lokomotiva i Varteks sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Lokomotiva i Varteks sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Od početka je Lokomotiva dominirala, pogotovo u posjedu, ali dosta je teško favorizirani domaćin dolazio do pravih prilika. Konkretnije se počelo igrati tek od početka drugog poluvremena te je u 49. minuti najbolju šansu za Lokomotivu imao Antolić. Nekoliko minuta kasnije na drugoj je strani kontrirao Kanceljak, ali gosti iz Varaždina ipak nisu kreirali šok na Maksimiru. Najbolju šansu Lokomotiva je stvorila u 67. minuti. Ubačaj Pajača na samo dva metra udaljenosti od gostujućih vrata dočekao je Vasilj, ali je majstorski reagirao gostujući vratar Herceg i spriječio vodstvo Lokomotive.

Domaćin je ipak poveo u 73. minuti nakon vrlo slične akcije. Ubačaj s lijeve strane dočekao je Vešović i loptu pospremio udarcem glavom u mrežu za 1-0. Utakmica je odlučena u 77. minuti kada je Lokomotiva opet prošla po lijevoj strani. Asistencija Pajača završila je kod Stojakovića koji je lako pospremio loptu u mrežu za 2-0.

Lokomotiva i Varteks sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa
Lokomotiva i Varteks sastali se u osmini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Gostujući pad se nastavio pa je Varteks u 79. minuti ostao s igračem manje nakon isključenja Kanceljaka, a do kraja je Stojaković postigao nova dva gola, u 87. i 89. minuti za konačnih 4-0.

