Lokosi, glave gore: Ali, Kastrati, Tolić i Kovačić neće lako zaspati!

Lokomotiva je dvaput (Kastrati, Jakić) pogađala okvir gola, imala čitav niz prilika, ali ostala bez željenog trofeja. Očito je, mladim 'lokosima' nedostaje iskustva u ovakvim utakmicama...

<p>Lokomotiva nije uspjela stići do prvog trofeja u klupskoj povijesti, Goran Tomić nije stigao do Kupa na svom Šubićevcu. Zagrepčani su u Šibeniku odradili dobru utakmicu, bili i bolja momčad od Rijeke, ali - nisu zabili. A mogli su, trebali su, zbog nekih promašaja Kastrati, Tolić i Kovačić neće mirno spavati. Čak im je i sreća okrenula leđa, pokušaji Kastratija i Jakića odsjeli su na okviru gola.</p><p>Lokomotivi još nedostaje ovakvih, velikih utakmica i dvoboja u kojima se igra za trofeje. Osjetilo se to i večeras na Šubićevcu, nisu Zagrepčani od prve minute bili rastrčani ni razigrani kao posljednjih mjeseci kada suparničke obrane nisu uspijevale naći rješenja za Kastratija, Uzunija ili Tolića. Riječani su u prvom dijelu lakoćom odmaknuli taj opasan trozubac od svojih vrata, tek im je jednom 'zapalo' Kastrati, pa pripremio zicer za Tolića kojeg je obranio Pandur.</p><p>Goran Tomić uspio je na poluvremenu probuditi svoju momčad koja je u nastavku zaigrala brže, onako u svom stilu. I lokosi su počeli prijetiti, Kastrati je pogodio vratnicu, pa je Pandur sjajnim reakcijama branio dobre pokušaje Kastratija i Tolića. Lokosima je nedostajalo i malo više sportske sreće, Escoval je u 64. minuti povlačio Kastratija, sudac Pejina pokazao na bijelu točku, ali onda opravdano (uz pomoć VAR-a) taj prekršaj izvukao izvan kaznenog prostora.</p><p>A onda šok. I kako to obično biva, kada promašite čuda, stiže kazna. Rijeka je dugo čekala svojih pet minuta, svoju priliku iz koje mogu matirati 'lokose'. I svoju su šansu, strpljivom igrom, dočekali u 76. minuti. Domagoj Pavičić opet je pokazao dašak talenta, prošetao se kroz kazneni prostor Zagrepčana, mogao šutirati, ali onda nesebično asistirao za Halilovića koji pogađa za 1-0.</p><p>No, nisu se predali igrači Gorana Tomića, u završnici utakmice krenuli su na 'sve ili ništa', imali dobrih prigoda za izjednačenje. Prvo je Kovačić iz blizine glavom promašio cijeli gol, pa Jakić iz daljine gotovo 'prepolovio' gredu'. Ali, lopta jednostavno nije željela u gol.</p><p>Lokomotiva je, bez obzira na poraz u finalu Kupa, odradila čudesnu sezonu. Osigurala nastup u kvalifikacijama za Ligu prvaka, promovirala niz mladih igrača, prodajama Uzunija, Kastratija i Jakića zaradila novac koji će joj osigurati mirnu budućnost. Ali je ostala i bez toliko željenog trofeja. Lokosi su živjeli za ovo finale Kupa, sreća im je na koncu okrenula leđa. Lokosi će se od uspješne sezone oprostiti na zajedničkoj večeri u Skradinu, otići na petodnevni odmor, pa krenuti u pripreme za novu sezonu. </p>