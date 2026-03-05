Lokosi se pohvalili Kranjčom: 'Veselimo se novom domu...'

Lokomotiva je razveselila navijače i cjelokupnu zagrebačku sportsku javnost objavom novih fotografija i snimki radova na stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Gradilište u srcu Zagreba sve više poprima obrise moderne arene, a projekt, koji je ključan za budućnost gradskog nogometa, napreduje prema zacrtanom planu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:54 Napreduju radovi na izgradnji stadiona u Kranjčevićevoj | Video: 24sata/Robert Anić/PIXSELL

Zagrebački prvoligaš, koji svoje domaće utakmice trenutno igra na Maksimiru, s neskrivenim je uzbuđenjem podijelio napredak na gradilištu. Na objavljenim materijalima jasno se vide podignute konstrukcije tribina, što potvrđuje da se radovi odvijaju punom parom.

"Kranjča u novom ruhu! S uzbuđenjem pratimo kako napreduju radovi na novom stadionu u Kranjčevićevoj. Veselimo se novom domu za naše Lokose u srcu Zagreba!", objavio je klub na društvenim mrežama.

Novi stadion u Kranjčevićevoj imat će kapacitet od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta i zadovoljavat će stroge kriterije Uefine četvrte kategorije. Uz teren dimenzija 105 x 68 metara, kompleks vrijedan oko 38 milijuna eura bez PDV-a uključivat će i novi gradski trg, više od četiri stotine parkirnih mjesta te moderne popratne sadržaje.

Završetak radova na Kranjčevićevoj presudan je za cjelokupnu nogometnu infrastrukturu u glavnom gradu. Naime, tek nakon što se Lokomotiva i Dinamo privremeno presele na novi stadion, što se očekuje krajem 2026. godine, mogu započeti dugo očekivani radovi na rušenju i izgradnji novog stadiona u Maksimiru.