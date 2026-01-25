Obavijesti

Komentari 0
'Lokosice' i dalje bez poraza u Europi. Norvežanke bez šanse

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
'Lokosice' i dalje bez poraza u Europi. Norvežanke bez šanse
Foto: RK Lokomotiva Zagreb

Rukometašice Lokomotive nastavljaju sjajni europski pohod. Nakon pobjede protiv Oldenburga i remija s Rapidom igračice Silvija Ivandije ponovno su pobijedile. Pao je norveški Tertnes u Ulsetu rezultatom 29-26

Rukometašice zagrebačke Lokomotive ostvarile su novu pobjedu u grupnoj fazi Europske lige svladavši u norveškom Ulsetu domaći Tertnes Bergen s 29-26 (14-12).

Norveške rukometašice su bile u prednosti veći dio prvog poluvremena, ali je ekipa Silvija Ivandije u završnici preokrenula rezultat i na odmor otišla s prednošću od dva pogotka (14-12). Lokomotiva je do 45. minute izgradila vodstvo od pet pogodaka (20-15). Norvežanke su priprijetile u 57. minuti, kad su stigle na samo gol zaostatka (26-25). No, golovima Stele Posavec, Tare Đelekovčan i Ive Zrilić, 'Lokosice' su osigurale pobjedu.

Stela Posavec je predvodila Lokomotivin napad s deset pogodaka, njena sestra Paula je postigla četiri gola, a po triput su precizne bile Dunja Tabak, Iva Zrilić i Tara Đelekovčan. Ipak, najboljom igračicom utakmice proglašena je vratarica Tea Pijević koja je imala 15 obrana.

Najbolje napadačice Tertnesa bile su Stella Kruse i Rikke Midtfjeld sa po pet pogodaka. U drugoj utakmici ove skupine Rapid je u Bukureštu bio bolji od njemačkog Oldenburga s 34-30.

Nakon tri kola Lokomotiva je vodeća u skupini C s pet bodova, jednim više od Rapida. Oldenburg ima dva boda, a Tertnes jedan. Dvije najbolje ekipe iz svake skupine će se plasirati u četvrtfinale. 'Lokosice' će sljedeću utakmicu igrati 7. veljače, kad će ugostiti norvešku ekipu.

Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
