Lopez ujedinio sve pojaseve! Svladao Lomačenka na bodove

<p>Američki boksač <strong>Teofimo Lopez </strong>osvojio je naslov u lakoj kategoriji po svim verzijama nakon to je jednoglasnom odlukom sudaca pobijedio Ukrajinca<strong> Vasilija Lomačenka</strong> u subotu u Las Vegasu.</p><p>Lopez, koji je imao pojas IBF u lakoj kategoriji, sada je osvojio naslove po verzijama WBC, WBO i WBA, koje je do jučer držao njegov sinoćnji suparnik, nepobijeđen zadnjih šest sezona.</p><p>Sa 23 godine američki je boksač postao najmlađi boksač koji je osvojio naslov u svim verzijama od osnivanja WBO-a 1988.</p><p>- Spreman sam dominirati svijetom - izjavio je Lopez koji je pobijedio u svojih 16 profesionalnih borbi, od čega su 12 bile nokautom. Nije izgubio od poraza u amaterskoj konkurenciji na Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru gdje je branio boje Hondurasa 2016.</p><p>Trojica sudaca su mu dala više bodova (119-109, 117-111 i 116-112), ali je borba, koja je održana bez gledatelja zbog pandemije korona virusa, izgledala puno neizvjesnija nego što je to rezultat pokazao.</p><p>- Mislio sam da sam pobijedio - kazao je Ukrajinac, dvostruki olimpijski pobjednik (2008., 2012.), koji je napustio ring odmah nakon objave rezultata.</p><p>- On je bio bolji u prvom dijelu borbe. Ali u drugoj polovici, preuzeo sam kontrolu. Nisam zadovoljan rezultatom.</p>