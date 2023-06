Loš dan Petre Martić: Ispala je u drugom kolu Roland Garrosa

Hrvatska tenisačica Petra Martić (WTA - 38.) ostala je bez plasmana u 3. kolo Roland Garrosa, jer je za samo 89 minuta poražena sa 6-4, 6-1 u dvoboju sa Španjolkom Sarom Sorribes Tormo (WTA - 132.). Za 26-godišnju španjolsku tenisačicu ovo je prvi plasman u 3. kolo jedinog Grand Slam turnira na zemljanoj podlozi, a do tog je rezultata stigla na vrlo uvjerljiv način, ali i uz veliku pomoć 32-godišnje Dućanke.

Martić je odlično ušla u meč, povela 2-0 i imala dvije prilike (40-15) za vodstvo od 3-0. No, uslijedio je potpun preokret. Hrvatska tenisačica do kraja meča više nije osvojila nijedan gem kad je bila na početnom udarcu. Martić je završila dvoboj sa samo 42% osvojenih poena na prvom servisu (11/26) i 20% (5/25) na drugom servisu. Štogod je pokušavala, nije uspjela naći rješenje za igru suparnice s puno visokog spina na forhendu, a frustracija se pojačavala sa svakom novom pogreškom.

Do 4-4 u prvom setu Petra je došla uz još dva 'breaka", ali je od tog trenutka Sorribes Tormo nanizala pet gemova, osvojila prvi set i povela 3-0 u drugom uz dva 'breaka' prednosti. Posljednja nada u preokret javila se kad je Martić u 12-minutnom četvrtom gemu drugog seta uspjela vratiti jedan 'break' zaostatka. No, i ta se nada brzo ugasila, jer je to bio posljednji gem koji je četvrtfinalistica Roland Garrosa iz 2019. osvojila na ovogodišnjem izdanju pariškog Grand Slam turnira.

Sorribes Tormo će svoj prvi plasman u karijeri u osminu finala Grand Slam turnira tražiti protiv 4. nositeljice, Kazahstanke Jelene Ribakine, koja je sa 6-3, 6-3 bila bolja od Čehinje Linde Noskove. Jedina preostala hrvatska predstavnica Donna Vekić, u četvrtak će u 2. kolu igrati protiv Bernarde Pere, Zadranke koja igra pod američkom zastavom.