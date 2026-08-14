Loše vijesti za Hrvatsku! Zverev se vraća u njemački sastav: 'On je iznimno atletski sposoban'

Treći tenisač svijeta i aktualni pobjednik Roland Garrosa Alexander Zverev odlučio je ponovno zaigrati za njemačku reprezentaciju u kvalifikacijskom meču protiv Hrvatske za plasmana na završni turnir Davis Cupa, koji će biti odigran 19. i 20. rujna u Halleu na tvrdoj podlozi.

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Uz Zvereva, njemački izbornik Michael Kohlmann je za predstojeći dvoboj nominirao još trojicu igrača: Yannicka Hanfmanna, 55. na pojedinačnoj ATP ljestvici, te dvojicu specijalista za parove Kevina Krawietza i Tima Puetza (10. i 11. na ATP ljestvici igrača parova), objavljeno je u petak na službenom mrežnom portalu Njemačkog teniskog saveza.

Zverev je bio u reprezentaciji na prošlogodišnjem finalnom turniru, ali je propustio dvoboj prvog kruga kvalifikacija u kojem je Njemačka s uvjerljivih 4-0 pobijedila Peru, jer je neposredno prije toga poražen u pet setova u polufinalu Australian Opena od Carlosa Alcaraza. Nakon tog razočaravajućeg poraza Zverev je nastavio nizati sjajne rezultate, a vrhunac je doživio u lipnju i srpnju, kad je u Roland Garrosu osvojio svoj prvi Grand Slam trofej, a potom dogurao i do finala u Wimbledonu u kojem je poražen od prvog tenisača svijeta Jannika Sinnera.

Foto: David Kirouac

- Nakon što je Alexander ostvario niz sjajnih uspjeha ove godine, iznimno sam zadovoljan što je još jednom dio naše Davis Cup momčadi. On ne donosi samo iznimne atletske sposobnosti već i iskustvo te energiju kakve ovakav meč iziskuje. Svi naši igrači su imali dobre rezultate posljednjih mjeseci. Sad nam je potrebna idealna predstava na terenu kako bismo s našim navijačima u Halle uživali u dva uspješna dana kojih ćemo se rado sjećati, izjavio je u službenom priopćenju Michael Kohlmann.

Njemački izbornik je odlučio pričekati s nominacijom petog igrača za ovaj dvoboj te će to učiniti u kasnijem terminu.

Hrvatski izbornik Ivan Dodig još nije objavio sastav igrača na koje računa u ovom dvoboju, a svoju nominaciju mora objaviti najkasnije četiri tjedna prije početka dvoboja.

Foto: Eric Bolte

Pobjednik meča Njemačka - Hrvatska će se plasirati među osam reprezentacija koje će sudjelovati na završnom turniru Davis Cupa u Bologni, od 24. do 29. studenoga.