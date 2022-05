Lov na 2. HNL: Grobničan ima trenericu, Vukovar vojnika i strance, Ždralovi top stadion

Pred nama je uzbudljiva završnica 1. HNL, ali i nižih domaćih liga. Velike bitke vode se u 3. HNL, koja će od iduće sezone biti jedinstvena. Dio klubova ima aspiracije i prema 2. HNL. U subotu se u trećem rangu natjecanja igra niz sjajnih derbija.

POGLEDAJTE VIDEO:Tomislav Globan u studiju 24sata

NAŠK Našice - Vukovar 91 (17.30)

NAŠK Našice i Vukovar 1991 igraju od 17.30 utakmicu 32. kola 3. HNL Istok. Vukovaru nasušno treba pobjeda. Drugi su na ljestvici tri kola prije kraja, imaju 75 bodova. Prvoplasirani Zrinski Jurjevac ima dva boda više. Vukovarci, međutim, sve imaju u svojim rukama. Igraju 28. svibnja u Jurjevcu i bit će prvi ako pobjede sve utakmice do kraja.

Prva liga igrala se u Vukovaru prije točno 22 godine. Klub je u međuvremenu otišao u stečaj pa je osnovan novi. Taj je stabilan. Vukovaru je pomogao Markus Buzov, Hrvat s njemačkom adresom. Doveo je investitore, a u priču se uključio i grad.

Jedan je od lidera svlačionice Ivan Marijanović (35), inače hrvatski vojnik. Na desnom beku ordinira Zvonimir Filipović (25). Igrač je to s nemalim prvoligaškim i drugoligaškim iskustvom. Prošle je godine odlučio okušati se u struci pa se u Osijeku zaposlio kao medicinski tehničar.

- Završio sam srednju školu za medicinskog tehničara u Vinkovcima i već neko vrijeme razmišljao o traženju posla. U Hrvatskoj u nogometu nema previše love. Imam u CV-ju klubove poput Cibalije, Osijeka i Hajduka, koji ipak nešto znače ovdje, ali bio je to život od mjeseca do mjeseca, a ja sam nekako uvijek planirao dugoročno - rekao nam je Filipović pa dodao:

- U Cibaliji sam bio na stipendijskom ugovoru, a bez ugovora o radu ne možete nešto kupiti na rate, ne možete podići kredit i kupiti stan. Pa za stan je teško zaraditi i da igram 10 godina.

Bogat životopis ima i Patrik Džalto (25), bivši igrač Bayer Leverkusena i U-19 hrvatske reprezentacije. Nosio je "kockice" i igrao rame uz rame s Ćaleta-Carom, Bašićem, Ćorićem...

Ima Vukovar i nekoliko zanimljivih stranaca. Valentin Jara, Argentinac hrvatskih korijena, došao je iz Newell's Old Boysa, kluba u kojim je ponikao Lionel Messi. Iz istog kluba došao je i napadač Tobias Donsanti. Za Vukovar igra i argentinski lijevi bek Martin Robaina. Došao je iz Gimnasije y Esgrime, gdje mu je trener bio Diego Armando Maradona.

Fantastični su i kolumbijski ofenzivci Jose Julian Lugo Paz i Robin De Jesus Gonzalez Ruiz. Obojica su postigla po pet golova ove sezone.

Svlačionicu je dodatno oplemenio ganski U-23 reprezentativac Clement Awounyo. Došao je u ožujku i pokazao da mu aklimatizacija neće biti problem. Na kontu već ima dva gola. Njegov matični klub Kotoku Royals i Vukovar potpisali su ugovor o suradnju pa ne treba čuditi ako u budućnosti još neki ganski nogometaš odjene dres kluba s istoka države.

Imaju i NAŠK sjajnog aduta. Francuz alžirskih korijena, Mohamed Rayane Matar (23), prve je nogometne korake napravio u, vjerovali ili ne, Paris Saint-Germainu, a u Hrvatsku je došao tijekom korone. Prvo je igrao za Tomislav Drnje, a u Našice je došao početkom ove sezone. Ove sezone zabio je devet golova.

Mladost Ždralovi - Bjelovar (17.30)

Uh, danas nas čeka vječiti derbi, to rivalstvo Bjelovara i Ždralova traje godinama. Znate kako je to, Bjelovar je gradski klub, pa ljudi iz grada navijaju za njih, dok su ljudi iz okolnih područja ipak naklonjeniji nama, smije se Danijel Lovrić, trener Mladosti iz Ždralova, pa nastavlja:

- Ma uvijek je između tih klubova bilo rivalstva, ali nikad situacija na prvenstvenoj ljestvici nije bila ovako napeta. I zato će danas u Ždralovima biti spektakl. Bjelovar sada ima velike ambicije, gradi se novi stadion, u klub se ulaže velik novac, imaju veliku potporu grada. Sigurno će na tribinama biti 1000-15000 gledatelja, svi jedva čekaju ovu, i za nas i za njih kvalifikacijsku utakmicu.

Ulog je velik, pobjednik će dobiti priliku da se kroz doigravanje plasira u drugu ligu.

- Mi imamo dva boda više, pa nama igra i remi. Ali, u ovakvim utakmicama ne možete igrati na "nulu", pogotovo što je Bjelovaru ovo zadnja prilika za nešto više. Polet iz Svetog Martina na Muri nije ni zatražio licenciju za Drugu HNL, tako da je sada prilika na nama i Bjelovaru. I zbog toga će danas biti spektakl.

Kakvo je stanje u Ždralovima?

- Mladost može izgurati Drugu HNL, i financijski i organizacijski smo već na tom nivou. Evo, neki drugoligaši poput Jaruna još nemaju licenciju za Drugu HNL, mi smo to već osigurali. Imamo novi stadion koji je po kriterijima HNS-a, uskoro će biti i po kriterijima Uefe, u Ždralovima će se moći igrati utakmice Uefinih natjecanja do 17 i do 19 godina - kaže pa dodaje:

- Milijun eura je uloženo u taj stadion, dio je subvencionirao HNS-a, ali je većina tog projekta pala na leđa našeg predsjednika i glavnog sponzora kluba. Bjelovar je isto financijski stabilan, ali mi ove godine imamo veći budžet.

Kakva je vaša momčad? Žive li svi ti igrači od nogometa ili...?

- U kadru imam dvojicu domaćih igrača koji rade, jedan u pošti, drugi na benzinskoj pumpi. Svi drugi žive za nogomet, imamo dečke koji putuju iz Zagreba, igrača koji je nekada bio najveća mlada nada BiH, nogometaše iz Dalmacije i Hercegovine, pa čak i jednog bivšeg reprezentativca Cipra do 21 godine.

Zanimljivo, uoči ove utakmice u Ždralovima su razmišljali i o karanteni?! A riječ je o klubu iz Treće HNL...

- Da, i karantena nam je bila opcija, ali nisam to želio. Mi smo ovog proljeća odigrali 11 utakmica, upisali devet pobjeda uz po jedan poraz i remi. Prošle godine smo prije jedne od važnijih utakmica protiv Jaruna išli u karantenu u Đurđevac, pa smo onda izgubili.

Bjelovarsko područje ima velik nogometni potencijal...

- Ma svakako, nogomet ovdje ima doista veliku tradiciju. Evo, iz ovog su kraja potekli Ognjen Vukojević, Filip Ozobić, Dario Čanađija..., braća Stipe i Petar Bošnjak su i igrali za Mladost iz Ždralova. Za koga će oni sada navijati? Hm, Vukojević će biti za Bjelovar, on direktno i pomaže tom klubu, ali Ozobić će sigurno biti za nas, ha-ha.

Kakvi su danas odnosi ta dva kluba?

- Dobri, puno bolji nego prije, godinama je tu sve bilo "na nož", ali sada se to ipak smirilo. Novi gradonačelnik Bjelovara pokazuje puno više afiniteta prema sportu od svojih prethodnika, pomaže i jednom i drugom klubu, pronašao je pravi balans u tom smislu. Da, između Mladosti i Bjelovara stvarno vlada veliko rivalstvo, ali sve ostaje u sportskim okvirima.

Znači, danas ne smijete izgubiti?

- Već su mi navijači rekli 'ako izgubiš od Bjelovara, ganjat ćemo te do Zagreba, ha-ha'. Ma stvarno se veselim današnjem nogometnom spektaklu, evo i iz Zagreba dolazi cijeli autobus navijača koji će biti za Mladost. Vjerujem da će to biti prava nogometna fešta i da će slaviti Mladost - završio je Lovrić.

Crikvenica - Jadran (17.30)

Danas na trećeligaškom Zapadu derbi igraju dvije vodeće momčadi na tablici, drugoplasirana Crikvenica ugošćuje vodeći porečki Jadran, ali...

U jedinstvenu 2. ligu zapravo će ući najbolje organizirani klub, onaj koji ima i sve licence za prijelaz u viši rang, koji je i sportski u vrhu 3. HNL Zapad i koji u zadnjih 10 mjeseci živi najbolje razdoblje svoje ponosne 90-godišnje povijesti: NK Grobničan!

Dušan Gruevski personificira višegodišnji kontinuitet na čelu struke zimus ojačane asistenticom Dunjom Štokan i kondicijskim trenerom Azusom Simcichem, na travnjaku momčad nose najbolji strijelac u klupskoj povijesti Dražen Pilčić (sin legendarnog oružara reprezentacije; u karijeri zabio više od 200 ligaških golova!), iskusnici kapetan Stjepan Jukić, Marko Miculinić, Domagoj Prtenjača...

Dovoljno je, čak ni ne samo doći na stadion, nego tek autom proći pored stadiona na Mavrincima da se vidi silni napredak koji je u 10 mjeseci donijela uprava s izvršnim dopredsjednikom Danijelom Jurićem i predsjednikom Damirom Batarelom.

Stadion nosi ime Adelije Bebe Haramije koja je, kao prve žena predsjednica nogometnog kluba još u bivšoj državi (lako moguće: i u Europi), Grobničan vodila krajem '60-ih i početkom '70-ih godina prošlog stoljeća.

Jurić, Batarelo & com. u investicijski ciklus na Mavrincima nisu ušli zbog licence nego zbog: dugoročno održive klupske stabilnosti. Ljudi koji su nešto stvorili u životu vraćaju zajednici svog kraja, a grobnička energija, entuzijazam i ljubav, ta strast koju Grobnik ima prema svom klubu, prema Rijeci i prema Hrvatskoj jednostavno čovjeka ponesu da radi i više nego što je mislio.

- Moja vizija je uvijek radno pozitivna i dobrim dijelom razmišljamo kako vratiti “dug” društvu, zajednici pa eto, taj “dug” pokušavam vratiti kroz sport, pomoć invalidima. A sportski uspjeh je zapravo prijepis životnih i poslovnih iskustava koje su trenutno usmjerena u NK Grobničan i tako će biti, neću stat, sve dok se novi proces stvaranja “ne uspori”, tj. kad sve potrebno u jednom uzornom kolektivu bude posloženo na visokoj razini profesionalizma. Vrlo slično se ponaša i razmišlja većina sadašnje Uprave kluba - kaže nam Jurić.

- Za taj iskorak na nogometnu razinu više već smo ojačali struku i još ćemo ju ojačati, a naravno da ćemo dovesti i igračka pojačanja na kojima već naveliko radimo.

Na Grobniku su uređene i dodatno se uređuju u crvenu klupsku boju opiturane tribine, doći će novi, moderni semafor, već su nabavljene i postavljene nove klupe za pričuvne igrače, uređen je sektor za gostujuće navijače, uređuju se kompletne tribine, asfaltirat će se svi prilazi stadionu, svlačionice i uredi su već uređeni, a u vrlo skoro vrijeme uprava će nabaviti i novu podlogu za pomoćni teren.

Jurićeva 'Como tempera' bit će jedan od sponzora Kvarnerske rivijere, lako je moguća jedna sjajna suradnja Mavrinci i Rujevice kao najprirodnija stvar na svijetu jer na obje te nogometne lokacije stoluju lideri koji i u poslu i nogometu stvar dogovaraju u 5 minuta, stisak ruke im je svetinja, a rođeni su radoholici.

Financijska stabilnost i kvalitetna infrastruktura temelj su svake kvalitetne sportske priče koja nije instant nego dugoročna, a Grobničan će postati upravo to i na razini više od aktualnog trećeligaškog statusa.

Zapravo, kako se od sljedeće sezone mijenjaju HNL nazivi tj. kako ćemo imati Premier i Prvu ligu, Grobničan će na svoj 90. rođendan postati stabilni hrvatski - prvoligaš!

Najčitaniji članci