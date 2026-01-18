Lov na nikad izdašnije premije u Melbourneu: Hrvatica je masno naplatila izlazak iz mirovine

Vrijeme je za prvi Grand Slam sezone. Australian Open 2026. već je srušio rekorde i prije nego što su glavni mečevi krenuli. S nikad većim nagradnim fondom i spektakularnom postavom igrača, Melbourne Park iduća dva tjedna bit će središte teniskog svijeta. Hrvatsku će u glavnom ždrijebu predstavljati petero tenisača i tenisačica, pred kojima su iznimno teški izazovi, a nevjerojatnu priču ispisali su već u kvalifikacijama. Prijenosi mečeva su na kanalima Eurosporta i platformi HBO Max.

Pokretanje videa... 00:34 Marin Čilić nastupa u polufinalu Roland Garrosa | Video: KanalRi

Nikad izdašniji nagradni fond

Organizatori su ove godine podigli ljestvicu s ukupnim nagradnim fondom od čak 111,5 milijuna australskih dolara, što je gotovo 67 milijuna eura. To predstavlja povećanje od 16 posto u odnosu na prošlu godinu, što je najveći skok u povijesti turnira. Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji kući će odnijeti po 4,15 milijuna australskih dolara (oko 2,5 milijuna eura), no ono što je posebno važno jest značajno povećanje nagrada za igrače u ranijim fazama natjecanja. Svi sudionici glavnog ždrijeba dobit će najmanje deset posto veće iznose, a velik rast zabilježen je i u kvalifikacijama, čime se pruža podrška tenisačima koji se tek probijaju prema vrhu.

prvak: 2,39 milijuna eura

finalist: 1,29 milijuna eura

polufinalist: 720.000 eura

četvrtfinalist: 431.878 eura

4. kolo: 276.000 eura

3. kolo: 188.730 eura

2. kolo: 129.563 eura

1. kolo: 86.375 eura

3. kolo kvalifikacija: 48.082 eura

2. kolo kvalifikacija: 32.822 eura

1. kolo kvalifikacija: 23.321 euro

Čilić i "sretni gubitnik" Prižmić u muškom ždrijebu

Hrvatske muške uzdanice su iskusni Marin Čilić (37) i mladi Dino Prižmić (20), koji je do glavnog turnira stigao na dramatičan način. Čiliću je ovo 16. nastup na Australian Openu, turniru na kojem je 2018. igrao finale. Na startu ga čeka neugodni njemački tenisač Daniel Altmaier, 44. igrač svijeta, što će biti pravi test za bivšeg pobjednika US Opena.

S druge strane, Prižmić je izgubio u posljednjem kolu kvalifikacija od Britanca Arthura Feryja i činilo se da je san o nastupu gotov. Ipak, sreća mu se osmjehnula te je kao "sretni gubitnik" (lucky loser) ipak upao u glavni ždrijeb. Prvi protivnik bit će mu domaći predstavnik James Duckworth, a pobjeda bi mu donijela vjerojatni spektakl u drugom kolu protiv branitelja naslova i jednog od najboljih svjetskih igrača, Talijana Jannika Sinnera.

Paklen ždrijeb za Hrvatice

Tri hrvatske predstavnice u ženskom dijelu turnira nisu imale sreće sa ždrijebom. Donna Vekić, kojoj je ovo 14. nastup u Melbourneu, na otvaranju igra protiv osme nositeljice, 18-godišnje ruske senzacije Mire Andrejeve. Antonia Ružić debitirat će na Australian Openu protiv jedne od najvećih zvijezda modernog tenisa, četverostruke Grand Slam pobjednice Naomi Osake. Za 22-godišnju Međimurku bit će to ogroman izazov, ali i prilika za stjecanje neprocjenjivog iskustva.

Petra Marčinko, koja je 2022. godine osvojila juniorski Australian Open, odigrat će prvi seniorski meč na Grand Slam turnirima. Njezina protivnica je iskusna njemačka veteranka Tatjana Maria.

GES / Tennis / LIQUI MOLY Open Karlsruhe, 30.07.2019 | Foto: Marvin Guengoer/DPA/PIXSELL

Nevjerojatan oproštaj Tereze Mrdeže

Ipak, najdirljivija hrvatska priča s ovogodišnjeg Australian Opena dolazi iz kvalifikacija. Porečanka Tereza Mrdeža (35) vratila se na terene nakon gotovo tri godine pauze, tijekom koje je postala majka i pokrenula vlastitu tenisku akademiju. Zahvaljujući zaštićenom renkingu, uspjela je ući u kvalifikacije i odigrati, kako je najavila, posljednji meč profesionalne karijere.

Iako je u prvom kolu izgubila od 18-godišnje Srpkinje Teodore Kostović 6-0, 6-3, njezin cilj je bio ispunjen. Samim nastupom osigurala je zaradu veću od preko 23.000 eura, a put u Melbourne iskoristila je i za stvaranje novih trenerskih kontakata.

​- Prvi put u karijeri imala sam sreće… Znači, sada kada sam završila karijeru. Riskirala sam, kupila sam kartu nekoliko dana ranije i zahvaljujući otkazima upala sam u turnir - izjavila je Mrdeža, dodavši kako je uživala na terenu bez pritiska.

Hrvatske tenisače i tenisačice čekaju teški mečevi, no već sada je jasno da će Australian Open 2026. ostati upamćen. Naslov kod muškaraca brani Jannik Sinner, koji lovi treću uzastopnu titulu, dok je kod tenisačica prošlogodišnja pobjednica Amerikanka Madison Keys.