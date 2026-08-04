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"MODRI" PUNE BLAGAJNU

LOVA DO KROVA Evo koliko bi Dinamo mogao zaraditi od Uefe

Piše Josip Tolić,
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LOVA DO KROVA Evo koliko bi Dinamo mogao zaraditi od Uefe
Zagreb: Poznati u loži prate susret Dinama i Fenerbahcea u 1. kolu Europske lige | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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DINAMO - KAUNO ŽALGIRIS 5-0 Dinamo lovi golemi Uefin jackpot: prolazak Kauna donosi milijune, a put do Lige prvaka mogao bi napuniti blagajnu do 19,42 milijuna eura

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Nakon što je osigurao europsku jesen 19. put u posljednjih 20 sezona izbacivanjem Thuna na produžetke Dinamo je dočekao litavskog prvaka Kauno Žalgiris, koji vodi bivši trener "modrih" Željko Sopić, i lakoćom slavio 5-0 golovima Mihe Zajca, Scotta McKenne, Matea Lisice, Luke Stojkovića i Lukasa Kačavende uoči uzvrata idući utorak od 19 sati.

"Modri" su do ovog tjedna u blagajnu već pospremio tri milijuna i 723.000 eura, i to na temelju fiksne nagrade po 175.000 eura za tri europska pretkola uz dodatnih 3,17 milijuna eura za minimalno sudjelovanje u glavnoj fazi Konferencijske lige.

GALERIJA S MAKSIMIRA:

Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FK Kauno Žalgiris u prvoj utakmici 3. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

No daleko je to od konačne cifre, na nju Uefa nadodaje naknadu za vrijednosni stup koji čine udio od prodaje TV prava i klupski koeficijent, premije za pobjede i remi, ali i bonuse za konačan plasman na ljestvici. Posljednje mjesto u Konferencijskoj ligi donosi 28.000 eura, a svako mjesto iznad taj broj dodatno množi.

Ako Dinamo prođe u Europsku ligu, što bi osigurao prolaskom u dvije utakmice protiv Kauna, to će mu donijeti novih 1,14 milijuna eura (jer je startna nagrada 4,31 milijun eura), a nagrada za plasman iznosi 75.000 eura za posljednje mjesto koja se također množi ovisno o konačnoj poziciji na ljestvici.

Dakle, potvrdom prolaska Kauna Dinamo bi zaradio minimalno 4,91 milijun eura ove sezone samo na temelju Uefinih premija, bez udjela od prodaje TV prava i klupskog koeficijenta.

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Liga prvaka donosi desetke milijuna eura

Ako Dinamo prođe i norveški Viking pa uđe u glavnu fazu Lige prvaka, slijedi višestruko veća isplata od krovne nogometne organizacije: na bazu od 525.000 eura za tri pretkola slijedi startni bonus od 18,62 milijuna eura, a svako mjesto donosi po 275.000 eura. Prevedeno, Dinamo bi prolaskom i Kauna i Vikinga zaradio najmanje 19,42 milijuna eura, ali procjene za sveukupne bonuse idu barem do 23 milijuna eura.

Pobjeda u Ligi prvaka donosi čak 2,1 milijun eura, remi 700.000. U Europskoj ligi ona je 450.000 eura za pobjedu i 150.000 za remi. Klubovi koji završe na prvih osam pozicija u glavnoj fazi natjecanja dobit će dodatna dva milijuna eura za Ligu prvaka, 600.000 eura za Europsku, odnosno 400.000 eura za Konferencijsku ligu. Za mjesta od devetog to 16. to je upola manje.

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