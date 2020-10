Lovre Kalinić otvoreno: Najteže mi je biti izvan reprezentacije

Aston Villa me se ne želi riješiti, rekli su mi da se borim za mjesto. Preda mnom je još puno utakmica, uvjerava Kalinić, a o svom Hajduku kaže: 'Mijenjaju se imena na dresovima, novac se troši, rezultata nema... Treba jednom i stati iza ljudi koji vode klub'

<p>Iskreno, pričali smo prije utakmice o tome kako im nedostaju Mane i Allison i kako imamo dobru priliku iznenaditi ih, ali da ćemo ih baš deklasirati i zabiti im sedam komada, to se ni u snu nitko nije nadao, otkrio nam je golman Aston Ville <strong>Lovre Kalinić</strong> (30) nakon što su njegovi suigrači do nogu potukli aktualnog prvaka Liverpool i nanijeli im jedan od najtežih poraza u povijesti 7-2.</p><p>- Odmah nakon utakmice malo smo proslavili, ali u prvi tren nitko nije bio ni svjestan koliko je to bila velika pobjeda. Tek kasnije, kad je krenulo ludilo kroz medije... Ali, kako god okrenuli, Liverpool je strašno jaka momčad i glupo je pričati da im je nedostajao jedan ili dva igrača. Liverpool gazi kao momčad, ali nisu jednostavno imali svoj dan...</p><p>Tako težak poraz Liverpoola iznenadio je mnoge, ali još i više snaga Aston Ville, koja se u kratkom vremenu preobrazila u momčad koja će se boriti za gornji dom Premiershipa. Potvrđuju to i rezultati u pripremama i na početku sezone, od sedam odigranih utakmica izgubili su svega jednu, protiv Stokea, uz samo dva primljena gola u prvih šest ogleda.</p><p>- Klub je u pauzi angažirao nekoliko kvalitetnih igrača i sada smo puno bolji nego prošle sezone. Osjeti se to i na treninzima, i na utakmicama, puno smo bolja momčad od prošlogodišnje kada se sve svodilo na kapetana Jacka Grealisha, a sada su tu i <strong>Ollie Watkins</strong>, Ross Barkley, Emiliano Martinez...</p><p>A upravo je <strong>Martinez</strong> stigao u ovom prijelaznom roku iz Arsenala i preuzeo startnu "jedinicu". Lovre se nakon povratka s posudbe u Toulouseu bori s Jedom <span class="spellchecker-word-highlight">Steerom</span> za mjesto njegove pričuve.</p><p>- Sve do zadnjeg dana prijelaznog roka bile su otvorene opcije nove posudbe, čak i otkupa ugovora, no ništa se nije realiziralo, pa sam odlučio ostati. Nikad se nisam predavao tijekom karijere, bio sam i u težim situacijama od ove, pa sam se izborio. Vjerujem da ću se opet izboriti...</p><p>Najveća prepreka transferu su Lovrina primanja. Klubovi koji bi ga kupili ne mogu sebi priuštiti tako skupog golmana, a oni koji bi ga uzeli na posudbu ne vide u tome računicu zbog toga što ga nakon posudbe neće moći otkupiti.</p><p>- Istina je da je moj ugovor dosta veliki uteg u pregovorima, ali trenutačna situacija je dosta utjecala na budžete klubova, tako da bi se teško i s puno manjim ugovorom nešto uspjelo izrealizirati. Svjestan sam da će biti dosta onih koji će kazati kako sam zbog utrke za novcem ugrozio karijeru, ali to jednostavno nije istina. Meni je nogomet i dalje u prvom planu, volio bih braniti, ali odreći se dvije trećine ugovora bilo bi neodgovorno prema sebi i obitelji. Svi mi razmišljamo o životu nakon karijera, o našim najbližima, zbog kojih se na koncu i žrtvujemo.</p><p>Da ne bi bio zabune, čelnici Aston Ville ne tjeraju Kalinića, otvoreno su mu rekli da ostane i pokuša se nametnuti. </p><p>- Da sam osjetio da me ne žele, da će me poslati da treniram s juniorima ili na tribine... ja bih se pokušao dogovoriti. Ne bih nikad sebi dozvolio tako nešto, bez obzira na to koliko primanja se morao odreći. No oni su mi rekli da ostanem i da je sve na meni. Nikad se ne zna što nosi sutra, sezona je duga, dosta je utakmica, trenutačna situacija nije blistava, ali radim i čekam priliku. Mogao sam i prije tjedan dana otići u Italiju, ali tamo bih za tri godine dobio koliko u Engleskoj za jednu... Ako se prilika ne otvori, za tri mjeseca je novi prijelazni rok, pristat ću i na manji ugovor, samo da branim. Ali za dvije trećine manji ugovor sigurno ne.</p><p>Kalinić je nedavno proslavio 30. rođendan. Netko će reći "već", drugi "tek"...</p><p>- Iskreno, ja sam uvjeren da je ispred mene još dosta dobroga nogometa, samo treba ostati zdrav i pozitivan, i nastaviti raditi kao i do sada. Treba imati malo i sreće, doći u klub koji se bori za vrh, a ne za ostanak, u klub koji napreduje, a ne razvija mlade igrače i spašava živu glavu. Bez obzira na to što je situacija takva kakva je, na mene to nije utjecalo, radim i nadam se da će mi se ukazati nova prilika. Ili u Aston Villi, ili u nekom drugom klubu...</p><p>Lako je onima koji nisu bili u Lovrinoj situaciji kazati kako bi se odrekli dvije trećine primanja, no Lovre razmišlja racionalno. Uostalom, njegova karijera najbolja je potvrda da nikad nije trčao za novcem, a i brojne humanitarne akcije na koje se odazivao i odaziva govore tome u prilog. Lovre je dio momčadi Aston Ville, normalno trenira, putuje na utakmice i tu se ništa ne mijenja, osim što ima nešto više vremena za obitelj, koja je od nedavno brojnija za mlađu kćerkicu.</p><p>Novost je i da više nije u kadru izbornika <strong>Zlatka Dalića</strong>...</p><p>- Iskreno, nije mi lako prihvatiti, ali svjestan sam da se ne može živjeti na staroj slavi i da su u prvom planu oni koji redovito nastupaju - kaže Lovre, koji je na jednom hrvatskom portalu nedavno doživio jako neugodan napad.</p><p>Naime, prema napisanom je ispalo kako ga golman Gorice <strong>Kristijan Kahlina</strong> prozivao zbog pretpoziva izbornika Dalića.</p><p>- Čuo sam se s Kristijanom i on mi je objasnio kako nešto tako nikad nije ni promislio, a kamo li izjavio, i da je taj naslov izvučen iz konteksta. Na koncu je tražio od tog portala i da ga promijeni... Nikad nisam gledao ni komentirao druge kolege, pa tako ne volim niti da drugi komentiraju mene. U karijeri sam prošao puno toga, doživio sam i brojne nepravde, i nikad nisam tražio opravdanja u drugima, nego sam šutio i radio, i za sve što sam napravio izborio sam se sam - kaže Lovre i dodaje:</p><p>- Tri puta sam bio najbolji golman u Hrvatskoj, dva puta u Belgiji, imam srebro iz Rusije i trenutno sam u klubu koji igra Premiership i vjerujem da te činjenice zaslužuju respekt, pogotovo od nekoga s kim se niti ne poznajem...</p><p>I Lovre dijeli oduševljenje navijača reprezentacije igrom uglavnom mladih reprezentativaca i pobjedom u Švicarskoj.</p><p>- Imao sam priliku u igrati više ovakvih prijateljskih utakmica u kojima se skuplja iskustvo i mislim da su momci dali sve od sebe i zasluženo pobijedili. Iskreno, to sam i očekivao, jer kad manje igrač imaš i veći motiv i želju za dobrim rezultatom. Pokazali su karakter, a oni koji su pred vratima početne postave pokazali su da mogu jednoga dana zamijeniti senatore koji su otišli ili će se u vrlo kratkom roku od godine-dvije-tri oprostiti od igranja za reprezentaciju. Sigurno tu ima jako puno potencijala te se Hrvatska ne treba bojati za budućnost reprezentacije.</p><p>Razgovarati s Lovrom a ne spomenuti Hajduk praktično je nemoguće. Nakon što smo mu prenijeli najnovije informacije, Lovre je samo uzdahnuo i kazao:</p><p>- Da je u Hajduku lako - nije, da su konstantne turbulencije - jesu, ali najveći su problem Hajduka stalne promjene. Ne bi smjelo jedno ispadanje iz Europe ili Kupa napraviti toliki potres da zbog toga odlaze važni ljudi iz vodstva. Bez obzira na imena. Evo, sad ide Brbić, sutra će doći novi predsjednik... Hoće li i on dovesti novog sportskog direktora, pa novog trenera s novom vizijom..., dokle tako? Mijenjaju se imena na dresovima, novac se troši, rezultata nema... Vjerujte mi da u Hajduku ima kvalitete, pa vidjelo se to i protiv Galatasaraya... Samo je treba znati iskoristiti, treba jednom stati iza ljudi u klubu i pustiti ih da rade u miru. I Villa je potrošila 180 milijuna funti pa je bila u grčevitoj borbi za opstanak. Treba vremena da se momčad posloži i uigra...</p><p>Lovrine riječi i te kako imaju logike, samo, tko je taj koji zaslužuje povjerenje...</p><p>- Ne znam, nije to na meni da to kažem. Ali jednom bi trebalo stati iza onih koji vode klub i pustiti ih da rade u miru par godina, jer ovako dalje ne ide. Stalno neko crnilo, bez nade... Gledam malo, i Dinamo, i Rijeka, i Osijek ne briljiraju, ne igraju ni oni uvijek dobro, gube i oni utakmice koje ne bi smjeli, ali imam dojam da se samo u Hajduku potenciraju potresi i negativa. Boli me i kad čujem kako se omalovažavaju igrači poput kapetana <strong>Caktaša</strong>. Govori se kako je Mijo preplaćen, kako je nespreman, kako ne zaslužuje igrati..., a Mijo trpa i drži klub. Kvalitetnog igrača moraš platiti, a Mijo je i te kako kvalitetan i zaslužuje više poštovanja zbog svega što je napravio...</p>