Lovre neće po dobrom pamtiti debi za Villu, primio tri gola...

Hrvatski golman Lovre Kalinić debitirao je za Aston Villu u koju je preselio ranije ovog mjeseca iz belgijskog Genta. Navijači su ga s nestrpljenjem očekivali, a on je nakon par dana prilagodbe zauzeo mjesto među vratnicama. Aston Villi ne ide dobro u prvenstvu, a ispali su i iz Kupa.

Uh oh. 1-0 to #swans. Kalinic with a mistake. #avfc https://t.co/BX6qqe4mfm