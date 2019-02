Lovren je shrvan nakon smrti Sale: Molio sam se svaki dan

Molio sam se svaki dan, jer nada umire zadnja. Užasno je ovo za prihvatiti, napisao je shrvani Dejan Lovren na Instagramu.

- Želim izrazit sućut obitelji, ne mogu ni zamislit koliko vam je teško. Svi smo uz vas! Na boljem si mjestu Emiliano - reagirao je hrvatski reprezentativac nakon što je potvrđeno da tijelo izvučeno iz olupine potopljenog aviona pripada nogometašu Emilianu Sali.

U četvrtak navečer je za obitelj nesretnog nogometaša završilo teško vrijeme iščekivanja i strepnje. Išao je ostvariti svoj san, ali je završilo tragično. Emiliano Sala je poginuo na putu iz Nantesa u Cardiff. Od sjajnog napadača se oprašta nogometna obitelj.

[video: 1204034 / Pas Nala čeka svog prijatelja Emiliana Salu da se vrati.]

Posljednji pozdrav Emilijanu Sali

- Riječi ne mogu opisati tugu. Moje misli su uz igrača i njegovu obitelju, te uz pilotovu obitelj - napisao je Arsenalov Mesut Özil, a Antonio Rüdiger iz Chelseaja je poručio:

- Srce mi se slama nakon ove vijesti. Emiliano, počivaj u miru.

No words to describe how sad this is. 😪 Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. ❤🙏🏼 #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 7. veljače 2019.

Heartbreaking to hear the news about Emiliano Sala. Rest in peace! 💙 Thoughts go out to the family and friends of Emiliano and the pilot. 🙏🏾 pic.twitter.com/7P07jFmcQR — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 8. veljače 2019.

Od igrača su se oprostili i Sergio Agüero, Kylian Mbappé, Antonio Valencia, Gary Lineker i mnogi drugi iz svijeta nogometa. Posebnu emotivnu poruku je poslala i Emilianova sestra Romina, koja je u Europu doputovala čim je avion koji je prevozio njezinog brata nestao. Ona je jučer prije identifikacije tijela potvrdila kako će Emilianov vjerni pas Nala ostati s obitelji.

Enorme tristeza 😢 QEDP Emiliano. Mis condolencias a familiares y amigos #PrayForSala 🙏🏾//Terribly sad 😢 Rest in peace, Emiliano. My condolences to his friends and family #PrayForSala 🙏🏽 pic.twitter.com/n9aV5CGcI1 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) 8. veljače 2019.

RIP EMI 🥺🥺🥺🥺🥺 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7. veljače 2019.

- Tvoja duša će u mojoj sjati zauvijek, osvjetljavajući vrijeme moga postojanja. Volim te - posljednja je poruka Romine voljenom bratu.

Sala je pronađen u privatnoj istrazi

- Obavijestili smo obitelj. Tijelo koje je izvučeno iz olupine aviona na dnu mora identificirao je mrtvozornik. To je nogometaš Emiliano Sala, objavila je u četvrtak navečer policija iz Dorseta. Za pilotom Davidom Ibbotsonom se još uvijek traga.

Nogometaš je pronađen u privatnoj potrazi koju je vodio David Mearns, a koju je financirala obitelj uz pomoć nogometaša diljem svijeta. U tri dana potrage lociran je avion na dnu Engleskog kanala, a sonari i podvodne kamere su snimile jedno tijelo među olupinama. Nakon obdukcije je potvrđeno da je riječ o Emilianu Sali.

Službena potraga koja je pokrenuta nakon nestanka aviona obustavljena je nakon samo tri dana.