Lovren: Nikome nisam ispričao ovo o Kloppu, od Rakitića sam očekivao da će riješiti kekse...

Dejan Lovren (33) ove se godine oprostio od hrvatske reprezentacije, s kojom je osvojio srebrnu i brončanu medalju na svjetskim prvenstvima i posvetio klupskim obavezama u Lyonu.

U danima nakon završnog turnira Lige nacija bivši 'vatreni' gostovao je na YouTube podcastu jednog ruskog kanala u kojem je izvlačio kartice s imenima, a potom pričao zanimljive priče o tim osobama.

Započelo je s Ivicom Olićem...

- Moj bivši šef, radilica. Uvijek je radio na sebi. Imao sam priliku igrati s njim. Nakon što je prestao igrati, došao je kao pomoćnik u hrvatsku reprezentaciju. Prva pomisao u vezi njega koja mi pada na pamet je teretana - kazao je Lovren.

Puno je pohvala Lovren imao i na račun svog bivšeg trenera iz Liverpoola, Jurgena Kloppa.

- Jednom mi se kći razboljela i završila u bolnici. Bio sam jako nervozan jer nisam mogao biti s njom. No, onda mi je Jurgen dao tjedan dana slobodno da odem kod kćerke. To je nešto posebno i nikome nisam rekao za to - otkrio je.

Za Artema Džjubu je Lovren rekao da ima puno puno priča, no da nisu za javnost, dok je Anatolija Timoščuka, bivšeg nogometaša koji je postao omražen u Ukrajini, nazvao prijateljem. Lovren je također ispričao anegdotu kada je hrvatska reprezentacija stala na benzinsku crpku te je očekivao da će Ivan Rakitić reći da si svi mogu uzeti koliko god žele "Domaćica", budući da je bio zaštitno lice tog proizvoda, no na koncu su sve morali platiti.

Potom je došao red na Mohameda Salaha...

- Zadnji i najbolji. Imam puno priča s njim. Jednog smo dana otišli u Starbucks. Išli smo automobilima, on je vozio ispred mene, a ja sam ga slijedio. Najavio je da će on platiti kave, a kad sam došao naručiti kavu djevojka je rekla da moram platiti obje. Rekao sam: "Tip ispred mene je rekao da će platiti", a onda mi govori: "Ne, ne, rekao je da ćeš ti platiti obje. Ostavio me da platim...