Dalić vraća stari sustav, ali tko umjesto Broza? 'Luka i Kova iza Vlašića formula su za Francuze'

Zlatko Dalić dao je naslutiti da će protiv Francuza vratiti momčad u formaciju 4-2-3-1, a Ante Miše i Ognjen Vukojević vjeruju kako su za poziciju zadnjih veznih najbolje rješenje Modrić i Kovačić

<p>Kao da mu je malo briga oko toga što mu u goste dolaze goropadni Francuzi, izbornik <strong>Zlatko Dalić</strong> ostao je i bez vrlo važne karike, bez <strong>Marcela Brozovića </strong>koji je, pokazalo se to u zadnjih nekoliko utakmica, nezamjenjiv na poziciji zadnjeg veznog. Brozović je tip igrača koji svojom agresivnošću razbija protivničke napade, količinom trke pokriva veliki dio terena i svugdje stigne, a ima dovoljno iskustva i mirnoće za kontrolu lopte.</p><p>Uostalom, nije za ludu upravo Brozović najskuplji hrvatski nogometaš u ovom trenutku, procijenjen od strane Transfermarkta na okruglih 50 milijuna eura. I upravo bi protiv Francuza sve Brozovićeve pozitivne karakteristike i te kako došle do izražaja, i bile od velike pomoći Vatrenima, no koga nema bez njega se može i mora, samo je pitanje koga će izbornik gurnuti u njegovu ulogu. Modrića, Badelja, Roga, nekoga četvrtoga..., ili možda promijeniti sustav i zaigrati s dvojicom otraga kako je dao naslutiti.</p><p>Nekako se to čini i najlogičnijim potezom. Povući Modrića na Brozovićevu poziciju, i to u paru s Kovačićem. Vlašić bi u tom slučaju došao na polušpicu, na mjesto koje mu najviše i odgovara, s tim da jedno upražnjeno mjesto popunjava napadač koji će vezati francusku obranu i onemogućiti im da se toliko puno priključuju naprijed. Ni Badelj ni Rog ne ulijevaju povjerenje da mogu parirati Francuzima... No lako je to reći, pitanje je može li se na taj način parirati trenutno najmoćnijoj reprezentaciji na svijetu, i to s potrošenom momčadi kojoj će to biti treća utakmica u svega osam dana, i to po teškim uvjetima. </p><p>- Najbolje informacije o stanju momčadi, trenutnoj formi i umoru pojedinih igrača ima izbornik i on će donijeti najbolju odluku. I Modrić, i Badelj, pa i neki od mlađih igrača mogu odigrati tu ulogu, no protiv Francuza neće biti dovoljan jedan igrač, cijela momčad će morati odigrati na vrhunskom nivou. Smatram da ova formacija s rombom u sredini dobro funkcionira, ali uz Modrića bi protiv Francuza bilo bolje otraga imati još jednoga igrača, da mu pomaže... - kaže Ognjen Vukojević, jedan od igrača koji je igrao tu zahtjevnu ulogu i bio dugi niz godina dio reprezentacije.</p><p>- Nije ovo Daliću prvi put da igra protiv Francuza, poznaje ih jako dobro, zna sve njihove prednosti i mane i zna kako ih treba zaustaviti. Naravno, lako je to reći ovako u najavi, ali kad krene utakmica do izražaja dolaze sve njihove kvalitete. No ja uopće ne sumnjam da će izbornik, kao i uvijek do sada, donijeti najbolju odluku – zaključio je Vukojević.</p><p>A da je na sličnom tragu razmišljanja potvrđuje i Ante Miše, koji je bio pomoćnik u mandatu izbornika Ante Čačića. On uopće nema dileme koga bi poslao na teren protiv Francuza.</p><p>- Igramo protiv jako moćne reprezentacije i po meni tu nema previše razmišljanja - moraju igrati najbolji. Vjerujem da će se izbornik odlučiti za formaciju 4-2-3-1, da nećemo napadati nego čekati u dvostrukom boku, ne izlaziti previše visoko da im ne ostavljamo međuprostora i da nas ne ugroze u kontra napadima preko Mbappéa. Po meni bi na poziciji zadnjega veznoga trebala odigrati dvojica najboljih, a to su Modrić i Kovačić. O Modriću je suvišno i trošiti riječi, on može primiti i iznijeti loptu s tri igrača na leđima, a Kovačić ima potrebnu agresiju, ima odgovornost i sigurnost. Njih dvojica rijetko odigraju utakmicu s manje od 90% sigurnih pasova, a to će protiv moćne Francuske s Kanteom, Pogbom, Rabiotom... u sredini biti ključno.</p><p>Bez obzira što je na Kovačićeve igre u reprezentaciji bilo i te kako kritika, i to pogotovo za utakmice protiv Portugala i Francuske, Miše ipak vjeruje da on tu ulogu može jako dobro odigrati.</p><p>- Luka i Kovačić se jako dobro poznaju, ne zaboravite da su oni i u Realu igrali skupa, ne samo u reprezentaciji. Istina je da svi skupa čekamo da on konačno odigra jednu veliku utakmicu u dresu reprezentacije, i nadajmo se da će to biti upravo ova, protiv Francuza. Ponavljam, uopće ne bih dvojio, Modrić i Kovačić otraga, s njima imamo i dobar blok, i sigurnost u iznošenju lopte. Ispred njih bi po meni trebao zaigrati Vlašić, a na krilima Brekalo i Perišić...</p><p>Za Mišu je jedina dilema koga uvrstiti u napad.</p><p>- Kramarić je koliko vidim ozlijeđen, znači to je onda Petković. On može primiti leđima loptu, može odigrati, robustan je i jak u prekidima... To je po meni najbolje rješenje za Francuze.</p><h2>Vjerojatni sastav protiv Francuza:</h2><p>Livaković: Uremović, Lovren, Ćaleta-Car, Bradarić - Kovačić, Modrić - Brekalo, Vlašić, Perišić - Petković</p>