Lovren stao u obranu Salaha: 'Nemate pojma što se događa'

Glasno je odjeknula izjava Mohameda Salaha da ga Liverpool "baca pod autobus", a zbog toga ga trener Arne Slot nije poveo na utakmicu protiv Intera u Ligi prvaka. Jedan od najboljih igrača engleskog prvaka će nakon utakmice s Brightonom otiči na Afrički kup nacija, a ostaje za vidjeti kako će se razviti situacija do tada. Slot očekuje ispriku, a na društvenim mrežama je podršku Salahu pružio i njegov bivši suigrač Dejan Lovren.

- Jedini način za borbu s nepravdom je borba najjačim mogućim snagama - komentirao je Lovren na jednu objavu Salaha te je to pokrenulo burnu raspravu. Nekoliko navijača je napisalo da tu nema nikakve nepravde te da je logično da ga je Slot ostavio na klupi, a uz to navode da je razlog i Salahova loša forma. Lovren je i na to imao odgovor.

- Nemate pojma što se događa iza zatvorenih vrata, ostanite na svom teritoriju sa svojom tipkovnicom i podržavajte pogrešnu stranu - napisao je Lovren i tako još jednom stao u obranu svog prijatelja.

Poznato je kako su Lovren i Salah veliki prijatelji i ostali su u kontaktu i nakon Lovrenovog odlaska iz Liverpoola. Tri su godine zajedno bili na Anfieldu i ispisali jedne od najljepših stranica u povijesti Liverpoola. I dalje nije poznato što će biti sa Salahom kada se vrati, a sve su glasnije priče da bi mogao u Saudijsku Arabiju.