Lovrićeva supruga: Nisi zaslužio vrijeđanje. Većinom su to ljudi koji ništa nisu postigli u životu

Osijek je na krilima odlično raspoloženog Kristijana Lovrića slavio protiv Slaven Belupa rezultatom 4-1 i pobijedio prvi put u HNL-u još od kraja listopada. Lovrić je u 15 minuta zabio dva gola i svojoj momčadi donio veliku prednost već na poluvremenu. Bili su to treći i četvrti Lovrićev pogodak u ovoj HNL sezoni.

Kristijan Lovrić još uvijek nije uspio opravdati dva milijuna eura koliko je Osijek dao za njega. Prošle sezone ostao je bez gola u HNL-u, a sada je zabio dva gola u jednoj utakmici nakon gotovo tri godine. Povodom njegove odlične utakmice na Instagramu se oglasila i njegova supruga, nogometašica Monika ex Conjar.

"Bezuvjetna podrška u dobru i u zlu. Nisi ti nikad zaboravio igrati, samo si trebao dobiti pravu šansu i povjerenje. Nekad obadvoje uzimamo k srcu komentare od ljudi koji nam nisu nitko i ništa u životu pa nas to na neki način guši, pogotovo tebe koji si zamislio da bi morao svaku utakmicu zabiti dva gola i asistirati. Ali nitko pa ni ti nisi zaslužio vrijeđanje kad igraš i ne igraš, ali većinom su to fejk profili ili ljudi koji ništa u svom životu nisu postigli pa svoje frustracije moraju liječiti na društvenim mrežama i komentarima, to sve govori o njima. Ti svoje svaki put pokažeš i dokažeš. Samo vjeruj u sebe koliko ja vjerujem i nebo će ti biti granica."

"Zajedno u svemu... Volim te", odgovorio joj je Kristijan.

Monika i Kristijan u vezi su od 2018. godine, a u bračne vode uplovili su početkom 2022. godine, a vrlo brzo nakon toga Lovrić je potpisao za Osijek. U Osijeku je Lovrić u tri sezone zabio osam golova i devet puta je asistirao.

- Mislim da smo imali dosta raspoloženih pojedinaca, no ta je individualna kvaliteta došla iz momčadske igre. To je ono što stalno pričamo, da nam je potreban ovakav Lovrić kao i mnogi drugi. Uveli smo i već dosta mladih, ali oni moraju stasavati uz pravu kvalitetu i karakter starijih suigrača - izjavio je Zekić nakon utakmice.