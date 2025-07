Lovro je još 2018. zadivio sve u kampu Barcelone: 'Za 15 minuta su vidjeli da odskače u gomili'

Bilo je to 2018. godine. Barcelonin kamp u Velikoj Gorici, a među njima i jedan mali koji odskače. Ime mu je Lovro Chelfi, a sedam godina nakon toga taj talentirani klinac s 18 godina potpisao za Barcelonu. Igrat će u početku za drugu momčad i juniore, ali sjajna je to nogometna vijest.

Nakon što je bio "pobjednik" toga kampa 2018., kao nagradu je dobio putovanje na El Clasico i tjedan dana u La Masiji, slavnoj nogometnoj školi katalonskoga kluba. S njim je tad bio i Branko Pavlica, bivši igrač Radnika, pa Velike Mlake, Lokomotive..., organizator škole, a bilo je to prvo izdanje kampa, čovjek koji je cijeli život u nogometu, a vlasnik licencije Barcelonina kampa od 2018. Ove godine bilo ih je čak šest.

Foto: Privatni album

Foto: Privatni album

Foto: NK Kustošija

- Vidjelo se odmah da je Lovro poseban, bilo je tad 127 igrača, ali on je iskakao. U La Masiji su ga prvog dana stavili da trenira u B momčadi, ali već su tad nakon 15-20 minuta vidjeli da je bolji i odmah ga 'pogurali' među ove bolje. To je njihov princip, da vide kakav si u odnosu na dečke koje već imaju. Odigrali su i utakmicu, bili su zadovoljni. Vrlo mi je drago da je uspio, Barcini treneri i tad su dobro procijenili, a to se nakon nekoliko godina pokazalo točnim - rekao nam je Pavlica.