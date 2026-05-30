'VATRENI' NA MERCATU

DOZNAJEMO Majer je 'vruća' roba na tržištu! Žele ga klub iz Lige prvaka i nizozemski velikan

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Hafner

Wolfsburg je ispao iz Bundeslige i čeka ga totalna rekonstrukcija momčadi, a na odlasku je i hrvatski nogometaš Lovro Majer. Za njega su zainteresirani mnogi klubovi

Lovro Majer (28) ovu će sezonu pokušati što prije zaboraviti. Počela je, po njega, jako dobro. U prva četiri kola Bundeslige bio je prvotimac Wolfsburga te je ostvario po gol i asistenciju, a onda je sve krenulo ukrivo. Malo igra, malo ne igra... 

Rezultati "vukova" bili su sve lošiji pa je nakon 10 kola otkazom platio trener, Nizozemac Paul Simonis. Do ožujka je momčad vodio Daniel Bauer, ali i on je "dobio pedalu". U završnici sezone Wolfsburg je vodio iskusni Dieter Hecking i imao je samo jedan zadatak, zadržati klub u ligi. On je Majera u potpunosti gurnuo na margine, priliku mu je davao na kapaljku.

GER, 1.FBL, VfL Wolfsburg vs TSG 1899 Hoffenheim
Foto: R4997 Hasan Bratic

Majer od ožujka do kraja sezone nije započeo nijednu utakmicu, sakupio je tek nešto više od 130 minuta. Wolfsburg je u doigravanju za ostanak u ligi u dvomeču ispao od Paderborna, a Majera u uzvratu nije bilo ni na klupi. Službeno zbog viroze, neslužbeno je ga je klub prekrižio.

Na to sve, zbog manjka minutaže ostao je bez poziva za Mundijal i sad, umjesto da se s "vatrenima" na Rujevici sprema za SP, vida rane u svojoj vili na Ugljanu.

U potrazi je za novim klubom, a unatoč izostanku minutaže, ponuda mu ne nedostaje. Kako doznajemo, u ovom su trenutku najkonkretniji Ajax i Leipzig, ali nisu jedini zainteresirani. Wolfsburg Majeru neće raditi probleme, budući da im je ugovor hrvatskog veznjaka veliki teret u ovim okolnostima, sad kad su ispali u drugu ligu.

