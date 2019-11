Ulaznice za Euro od 30 eura, tri su grada jeftinija od ostalih

Od putovanja na koje biste automobilom potrošili više od dva dana do sasvim prihvatljivih na koje biste se mogli odlučiti i na sam dan utakmice. Tako izgleda zavrzlama koju će donijeti Euro 2020. Održat će se u čak 12 gradova diljem Europe.

OK, treba prvo pričekati ždrijeb 30. studenoga u 18 sati Bukureštu, ali neke stvari već se znaju. Kako nisu među šest najboljih prvoplasiranih momčadi kvalifikacija, “vatreni” će se naći u drugoj jakosnoj skupini.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ideja bivšeg predsjednika Uefe Michela Platinija o turniru u cijeloj Europi stvarat će problem navijačima, a štetu su u Uefi pokušali popraviti tako da su svaku od šest skupina smjestili u dva grada, od kojih su samo neki na prihvatljivoj udaljenosti.

Najmanja udaljenost između gradova jedne skupine jest 651 kilometar, koliko dijeli München i Budimpeštu, što je put koji traje tek nešto više od šest sati. U toj će skupini igrati Njemačka. S obzirom na to da su ta dva grada geografski najbliža Hrvatskoj, mnogi će se nadati kako će nas ples kuglica odvesti upravo tamo.

Uefa je već objavila cijene karata. Za utakmice u Amsterdamu, Bilbau, Kopenhagenu, Dublinu, Glasgowu, Londonu, Münchenu, Rimu i St. Petersburgu ulaznica će stajati od 50 do 185 eura u grupnoj fazi. Za utakmice u Bakuu, Bukureštu i Budimpešti to će te zadovoljstvo morati platiti od 30 do 125 eura.

Zašto su ulaznice jeftinije u Azerbajdžanu, Bukureštu i Budimpešti? Uefa je napravila istraživanje ekonomske moći i visini prihoda u tim državama i zaključila da su ipak nešto siromašnije u odnosu na ostalih devet država domaćina.

Predsjednik HNS-a Davor Šuker je rekao kako priželjkuje München i Budimpeštu, kao i većina Hrvata. Razlog je jasan, u Münchenu živi 44 tisuće Hrvata, a u Mađarskoj oko 50 tisuća. Dobro bi nam bilo i u Rimu jer u Italiji živi oko 60 tisuća Hrvata, premda većina u sjevernom dijelu.

Bilo bi dobro izbjeći skupinu B, koja se igra u Kopenhagenu i St. Peterburgu. Oba su grada daleko, a Hrvata nigdje! U Kopenhagenu ih je oko 2000, u St. Peterburgu stotinjak.

Skupina D igrat će se u Londonu i Glasgowu. I dok je u Londonu 5000 Hrvata, u Glasgowu ih je znatno manje. Slična priča kao sa skupinom E, koju će ugostiti "glavni grad nove generacije hrvatskih iseljenika" Dublin, gdje ima desetak tisuća Hrvata, i Bilbao, gdje nas gotovo uopće nema.

Amsterdam i Bukurešt ugostit će skupinu C, u Ninozemskoj živi 10.000 Hrvata, većina u Amsterdamu i Rotterdamu, a u Bukureštu ni stotinu.

Cijene ulaznica rastu već za četvrtfinalne susrete koji se igraju Münchenu, Rimu i St. Petersburgu. Za to zadovoljstvo bit će potrebno izdvojiti najmanje 75 eura, a najskuplje ulaznice bit će 225 eura.

Polufinala i finale igraju se u Londonu, a tu su cijene već paprene. Od 85 eura do 595 eura bit će polufinala, a finale od 95 do 945 eura. Ako naši reprezentativci dođu do finala naši će navijači morati izdvojiti puno novca, ali nitko sretniji od njih ako "vatreni" ponove uspjeh iz Rusije.