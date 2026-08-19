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Loza Modrić nastavlja se u Real Madridu! Kći Ema je u akademiji

Piše Ivan Tomašković,
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Loza Modrić nastavlja se u Real Madridu! Kći Ema je u akademiji
Foto: KACPER PEMPEL/REUTERS
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Luka Modrić je s Real Madridom osvojio ukupno 26 trofeja, čime je postao najtrofejniji igrač u povijesti tog kluba

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Hrvatski virtuoz Luka Modrić potpisao je ugovor na još godinu dana s Milanom i cijelu sezonu ostat će u Seriji A. Mnogi su u vrijeme Svjetskog prvenstva govorili da bi se Modrić mogao vratiti u Madrid, ali ne kao igrač. 

Sad se loza Modrić nastavlja u madridskom Realu. Njegova kći Ema iz Milana je prešla u Akademiju Real Madrida.  Ona je prethodno u Španjolskoj igrala za Madrid CFF i Madrid CFF 2010 te pritom postigla 23 pogotka za ta dva kluba. 

Sada je stigla u klub gdje je njezin otac ostavio neizbrisiv trag. 

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