Loza Modrić nastavlja se u Real Madridu! Kći Ema je u akademiji

Hrvatski virtuoz Luka Modrić potpisao je ugovor na još godinu dana s Milanom i cijelu sezonu ostat će u Seriji A. Mnogi su u vrijeme Svjetskog prvenstva govorili da bi se Modrić mogao vratiti u Madrid, ali ne kao igrač.

Sad se loza Modrić nastavlja u madridskom Realu. Njegova kći Ema iz Milana je prešla u Akademiju Real Madrida. Ona je prethodno u Španjolskoj igrala za Madrid CFF i Madrid CFF 2010 te pritom postigla 23 pogotka za ta dva kluba.

Sada je stigla u klub gdje je njezin otac ostavio neizbrisiv trag.