Luka Modrić je s Real Madridom osvojio ukupno 26 trofeja, čime je postao najtrofejniji igrač u povijesti tog kluba
Loza Modrić nastavlja se u Real Madridu! Kći Ema je u akademiji
Hrvatski virtuoz Luka Modrić potpisao je ugovor na još godinu dana s Milanom i cijelu sezonu ostat će u Seriji A. Mnogi su u vrijeme Svjetskog prvenstva govorili da bi se Modrić mogao vratiti u Madrid, ali ne kao igrač.
Sad se loza Modrić nastavlja u madridskom Realu. Njegova kći Ema iz Milana je prešla u Akademiju Real Madrida. Ona je prethodno u Španjolskoj igrala za Madrid CFF i Madrid CFF 2010 te pritom postigla 23 pogotka za ta dva kluba.
Sada je stigla u klub gdje je njezin otac ostavio neizbrisiv trag.
𝐑𝐄𝐀𝐋 𝐌𝐀𝐃𝐑𝐈𝐃 𝐒𝐈𝐆𝐍 𝐄𝐌𝐀 𝐌𝐎𝐃𝐑𝐈𝐂́! ⚪️🇭🇷— 433 (@433) August 19, 2026
The Modrić name is back at Real Madrid 🥹🤍
Ema Modrić joins Real Madrid’s women’s academy from AC Milan, having previously played in Spain for Madrid CFF and Madrid CFF 2010, scoring 23 goals across the two clubs. ⚽️✨… pic.twitter.com/xvFVD96s9U
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+