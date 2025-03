Lučić brutalno bocnuo navijače Dinama. Pogledajte objavu koja je razbjesnila Bad Blue Boyse

Iza nas je jedan od boljih i zanimljivijih derbija. Dinamo i Hajduk remizirali su u utakmici prepunoj peripetija, tenzija i navijačkih podbadanja koja su kulminirala velikim bakljadama, prekidima i gunguli na travnjaku u kojoj su sudjelovali igrači i stručni stožer oba rivala.

Pokretanje videa... 01:51 Dinamo - Hajduk 2-2 (sažetak) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Utakmicu je obilježio brutalan zračni 'mae geri' Nike Galešića kojim je pogodio Hajdukovu jedinicu u glavu. Udarac je bio toliko jak da je Lučić nekoliko trenutaka bio ošamućen i na licu su mu ostale porezotine i tragovi čepića.

Galešić je zbog pogibeljnog starta dobio crveni karton, te je tako Dinamo morao završiti derbi s devet igrača jer je Ristovski u 62. minuti dobio drugi žuti karton. Nakon cijele drame se na svom Instagram profilu oglasio i sam Lučić i narugao se najžešćim Dinamovim kibicima.

Foto: Instagram screenshot

- Dobro sam, hvala vam na svim porukama. Vidimo se uskoro - napisao je Lučić, ali to nije sve. Pored transparenata BBB-a 'Welcome to blue hell' stavio je emoji patlidžana koji na internetu predstavlja simbol falusa i tako razbjesnio navijače "modrih".

Nisu Boysi jedini na udaru Hajdukove jedinice. Tako je bocnuo Rijeku nakon što su ga kritizirali da je navlačio Dejana Petroviča. Rijeka je navlačenje iskoristila kako bi se pohvalila kvalitetom svojih dresova, a onda je uslijedio odgovor Lučića.

Pokretanje videa... 00:41 Nervozni Rakitić i Lučić | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

"Bit će da se dosta dresova prodaje kad je na 30 posto popusta", odgovorio je Lučić Riječanima.

"Uz Petrovičev dres, šaljemo ti i mrežicu", napisali su mu s Rujevice uz gol Naisa Djouahre kroz noge.