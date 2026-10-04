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Lucija Lesjak zlatna na turniru Svjetske lige serije A u Austriji

Piše HINA,
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Lucija Lesjak zlatna na turniru Svjetske lige serije A u Austriji
Tin Srbić i Lucija Lesjak najuspješniji su sportašica i sportaš Grada Zagreba u 2021. godini | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Lucija Lesjak pokorila Salzburg i uzela zlato u +68 kg! Sadea Bećirović ostala korak do medalje, a hrvatski karatisti blistali na jakom turniru

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Hrvatska karatistica Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji +68 kg na turniru Svjetske lige serije A u Salzburgu. Lesjak je bila slobodna u 1. kolu, a potom je svladala Francuskinju Clemence Peu 8-0, Turkinju Zehru Dincer 2-0 i Egipćanku Sohile Abouismail 3-0.

U četvrtzavršnici Lesjak je na 'senshu' ili prvi osvojeni bod izborila pobjedu protiv Njemice Johanne Kneer (5-5), a u polufinalu u dramatičnom dvoboju nadvisila je i Ukrajinku Kseniju Kolomicevu 14-12.  Do zlatnog odličja Lesjak je u konačnici stigla finalnim uspjehom nad Francuskinjom Jade Zero Ozseritas 8-6.

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Od ostalih hrvatskih predstavnika, korak do odličja ostala je Sadea Bećirović (-68 kg). Bila je također slobodna u 1. kolu, nakon čega je ostvarila pobjede protiv Indijke Sversh Bhuwaneshwari Jadhav 3-0, Čehinje Eme Tinavske 3-1 i Austrijanke Hannu Devgili. Meč je završio 2-2, a Lesjak je išla dalje zahvaljujući 'senshuu' odnosno prvom osvojenom bodu. U četvrtfinalu je ostvarila pobjedu nad Talijankom Elisom Cataneo 6-2. Za ulazak u finale bolja je bila Azerbajdžanka Irina Zaretska 2-0, a u susretu za broncu je izgubila od predstavnice Kosova Behije Mustafe s 2-1.

Mia Greta Zorko (-61 kg) ostvarila je na startu tri pobjede, ali u četvrtfinalu je uspješnija bila Njemica Mia Bitsch 4-3. Ivan Pehar u teškoj kategoriji (+84 kg) izgubio je prvi meč, a potom u repasažu izgubio drugi dvoboj na putu prema brončanoj medalji. Na trodnevnom turniru ovoga vikenda u Salzburgu sudjelovalo je 1.136 natjecatelja iz 81 zemlje.

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