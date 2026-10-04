Lucija Lesjak zlatna na turniru Svjetske lige serije A u Austriji

Hrvatska karatistica Lucija Lesjak osvojila je zlatnu medalju u kategoriji +68 kg na turniru Svjetske lige serije A u Salzburgu. Lesjak je bila slobodna u 1. kolu, a potom je svladala Francuskinju Clemence Peu 8-0, Turkinju Zehru Dincer 2-0 i Egipćanku Sohile Abouismail 3-0.

U četvrtzavršnici Lesjak je na 'senshu' ili prvi osvojeni bod izborila pobjedu protiv Njemice Johanne Kneer (5-5), a u polufinalu u dramatičnom dvoboju nadvisila je i Ukrajinku Kseniju Kolomicevu 14-12. Do zlatnog odličja Lesjak je u konačnici stigla finalnim uspjehom nad Francuskinjom Jade Zero Ozseritas 8-6.

Zagreb: Hrvatski olimpijski odbor dodijelio priznanja najboljim sportašima | Foto: Ilustracija/Marko Prpic/PIXSELL

Od ostalih hrvatskih predstavnika, korak do odličja ostala je Sadea Bećirović (-68 kg). Bila je također slobodna u 1. kolu, nakon čega je ostvarila pobjede protiv Indijke Sversh Bhuwaneshwari Jadhav 3-0, Čehinje Eme Tinavske 3-1 i Austrijanke Hannu Devgili. Meč je završio 2-2, a Lesjak je išla dalje zahvaljujući 'senshuu' odnosno prvom osvojenom bodu. U četvrtfinalu je ostvarila pobjedu nad Talijankom Elisom Cataneo 6-2. Za ulazak u finale bolja je bila Azerbajdžanka Irina Zaretska 2-0, a u susretu za broncu je izgubila od predstavnice Kosova Behije Mustafe s 2-1.

Mia Greta Zorko (-61 kg) ostvarila je na startu tri pobjede, ali u četvrtfinalu je uspješnija bila Njemica Mia Bitsch 4-3. Ivan Pehar u teškoj kategoriji (+84 kg) izgubio je prvi meč, a potom u repasažu izgubio drugi dvoboj na putu prema brončanoj medalji. Na trodnevnom turniru ovoga vikenda u Salzburgu sudjelovalo je 1.136 natjecatelja iz 81 zemlje.