'Luđak' ne pušta igrače: Ništa korona, mi ćemo trenirati...

Stay at home, be safe, poruke su koje ovih dana kruže internetom. Jedni od 'poslanika' su i brojni nogometaši čije aktivnosti su prekinute na neko vrijeme. Brojna nogometna prvenstva odgođena su do početka travnja, a većina klubova je otkazala sve aktivnosti i poslala igrače kućama. No jedan klub ima 'luđaka' za trenera i oni su jedni od rijetkih u Europi koji i dalje uredno odrađuju treninga.

Riječ je o Leedsu i argentinskom osebujnom treneru Marcelu Bielsu koji je zabranio igračima odlazak u izolaciju. Svako jutro u 9 sati zakazan je sastanak u klupskom kampu, a onda i klasično odrađivanje treninga. A vikendi? Nema utakmica, pa ajmo opet trenirati.

Engleski Championship odgođen je do 3. travnja kao i uostalom većina prvenstava u Europi, ali Bielsa ne želi ništa prepustiti slučaju. Njegova momčad je nakon jako dugo vremena pretekla Bilićev WBA i sjela na prvo mjesto lige. I sam Argentinac svjestan je da su napravili lavovski posao, a prekidom treninga samo bi izbacio igrače iz ritma.

Foto: Craig Brough/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

No ako su drugi klubovi prekinuli treninge, zašto onda ne bi i Leeds? E pa engleski nogometni savez zabranio je samo odigravanje utakmica, što se tiče treninga, tu odluku su prepustili u ruke klubova, a Bielsa je odlučio nastaviti sa svim aktivnostima unatoč savjetima liječnika da to ne čini. Pa inače, nije mu bezveze nadimak luđak, odnosno el loco!

I u našoj HNL u jednom klubu nije baš sve 100% stalo. Prva momčad Gorice trenira. U manjim skupinama, uz dodatni oprez, ali: trenira.

Inače, samo da vam pobliže objasnimo o kakvom karakteru je kod Argentinca riječ. Bielsa je 2016. godine potpisao ugovor Lazijom, a onda samo dva dana kasnije poslao mail čelnicima kluba kako daje otkaz. Nije mu se dalo živjeti u Rimu. Ništa bolje nisu prošli ni u Marseilleu. Odradio je ljetne pripreme s klubom, izgubio u prva dva kola pa skupio stvari i 'paljada'. Razlog: Ovaj put mu se nisu svidjeli čelnici.

Foto: Richard Sellers/Press Association/PIXSELL

Inače, poznat je i kao strastven i precizan trener. Njegov nogomet temelji se na uigranim kretnjama, rotaciji, koncentraciji i improvizaciji. To je od prve sekunde treninga počeo usađivati poljuljanoj momčadi Leedsa koja je godinama živjela u prosjeku Championshipa. U klub je došao 2018. godine, uhvatio klub za ruke i izvadio ga iz duboke rupe prosječnosti. Prošle sezone pobjegao im je plasman u Premier ligu, ali ovaj put to ne želi dopustiti.

Foto: Simon Bellis/Press Association/PIXSELL

Legendarni engleski klub koji ima tri naslova u engleskom prvenstvu, dva osvojena Kupa velesajamskih gradova, ali od 2000-ih žive u prosjeku engleskog nogometa. Bielsa je došao to promijeniti, a zasad mu ide perfektno.

Možda se igrače bune jer i dalje moraju trenirati dok njihovi kolege 'uživaju' u svojim kućama, ali čelnici kluba prepustili su sve u ruke 'luđaka' koji ih vodi natrag prema elitnom razredu engleskog nogometa.