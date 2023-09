Ludi dan HNL transfera: Dinamo doveo trojicu, Hajduk kapitalca, Slaven Belupo ostao bez trenera

Tibor Halilović (28), Joaquin Sosa (21) i Sandro Kulenović (23) novi su članovi momčadi Sergeja Jakirovića, objavio je Dinamo nakon vijesti da su Lukas Kačavenda (20) i Luka Stojković (19) uspješno operirani,.

POGLEDAJTE VIDEO:

Aktualni hrvatski prvak pokušao je u ponedjeljak svim silama vratiti iz Kine bivšeg kapetana Arijana Ademija (32), no to se nije ipak nije dogodilo. Dinamo će, jasno, i dalje inzistirati na dovođenju Ademija, ali i ako dođe, on neće imati pravo na nastup u grupnoj fazi Konferencijske lige jer je istekao rok do kojeg je Dinamo morao Uefi poslati popis igrača.

Halilović dolazi iz Heerenveena, prema Transfermarktu vrijedi 800.000 eura, a s Dinamom je potpisao jednogodišnji ugovor. Urugvajčev zadnji dom bila je Bologna, u kojoj se nije previše naigrao, u Maksimir je došao na posudbu s opcijom otkupa ugovora i najvrjedniji je među novim trojcem u Jakirovoj momčadi.

Kulenović? Taj i dalje ne zna kamo će ujutro na trening! Prije dva tjedna trenirao je s Dinamom, pa odigrao tri utakmice za Lokomotivu, a evo ga sad opet među 'modrima'.

Foto: Domenico Cippitelli / ipa-agency.net

Pojačao se u ponedjeljak i drugi najveći favorit u utrci za naslov prvaka. Za Hajduk je potpisao toliko željeni Mihael Žaper (25) iz Osijeka. 'Bijelo-plavima' će pripasti milijun eura, a nogometaš je potpisao ugovor sa splitskim klubom na pet godina.

- Mihael je već dugo naša meta i vjerujemo da će biti pojačanje. Pokazao je veliku želju za dolaskom u Hajduk, tu posebno mislim na činjenicu da je odbio bolje ponude kako bi došao u naš klub. Cijelu karijeru igrao je za Osijek, produkt je njihove nogometne akademije te posjeduje liderske karakteristike zbog kojih je bio u statusu kapetana momčadi. Profil je igrača kojem je osnovna pozicija zadnji vezni, odnosno druga "šestica" u paru dva zadnja vezna na poziciji box to box igrača. Kvalitetno može igrati i na poziciji centralnog veznog, a po potrebi i na mjestu stopera. Dovođenjem Mihaela Žapera našem treneru pružamo mogućnost šireg izbora igrača u veznoj liniji, što nam je nužno za održavanje kvalitete tijekom cijele natjecateljske sezone te ostvarivanje zadanih ciljeva - kaže sportski direktor Hajduka Mindaugas Nikoličius.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Slaven Belupo također je u potrazi za pojačanjem. Ali u stručnom stožeru. Samo dan nakon što je Robert Prosinečki postao 'bivši' u Rudešu, ista je sudbina zadesila i Ricarda Moniza.

Nizozemac, koji je u sedam utakmica ostvario jednu pobjedu, tri poraza i tri remija uz gol razliku 10-18, dobio je 'pedalu' u prvoligašu iz Koprivnice, a Slaven Belupo je istovremeno postao šesti klub koji mijenja trenera s kojim je započeo sezonu. A tek ulazimo u 8. kolo...