<p><strong>Robert Lewandowski </strong>večeras u finalu <strong>Lige prvaka</strong> može ući u povijest. Ne samo da svojim golovima može pogurati <strong>Bayern </strong>do šeste titule europskog prvaka već može postati i nogometaš s najviše pogodaka u jednoj sezoni te srušiti <strong>Cristiana Ronalda (17)</strong>.</p><p>Život je podredio nogometu i svi koji ga poznaju to će potvrditi. Čak je razvio i neke neobične rituale kojih se drži, a u svemu mu pomaže i podržava ga <strong>supruga Anna</strong>.</p><p>- Taj tip razmišlja 24 sata o pravoj hrani, zdravom životu, redovnom spavanju i treninzima. On je nevjerojatan - rekao je jednom prilikom <strong>Pep Guardiola</strong>, koji ga je vodio u Bayernu.</p><p>Naime, suigrači su se Poljaku čudili što jede <strong>desert </strong>prije glavnog jela. Bilo im je ludo i neobično, ali iza svega stoji priča.</p><p>Njegova spruga Anna je bivša prvakinja u karateu i stručnjak za prehranu. Smatra da se slatka hrana probavlja brže pa ističe da se ovom metodom ne miješa s drugim grupama hrane poput bjelančevina i ugljikohidrata. Lewa ovakvim tipom prehrane brže sagorijeva masti.</p><p>Njegovi rituali ne zaustavljaju se samo na obrocima. Prije svake utakmice i treninga prvo stavi <strong>lijevu kopačku</strong> pa onda desnu, a i spava na <strong>lijevoj strani kreveta</strong>. Tu metodu predložio mu je stručnjak za spavanje jer njome odmara desnu nogu s kojom je postigao pregršt golova u karijeri.</p><p>Uz sve to, napadač Bayerna često radi i na kognotivnim sposobnostima pa vježba mozak kako bi mu koncentracija bila na razini.</p>