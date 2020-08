Bayern ili PSG? Tko god pobijedi večeras padaju opaki rekordi

Bayern bi večeras mogao postati jedina momčad sa svim pobjedama u jednoj sezoni Lige prvaka te postaviti novi rekord po broju uzastopnih pobjeda. Lewandowski juri Ronalda, nedostaju mu još dva gola

<p>Dvije megamomčadi s ultra napadačkim nogometom susreću se u finalu <strong>Lige prvaka 2019/20</strong>. <strong>Bayern München i PSG</strong> ispisat će nogometnu povijest koja god momčad da pobijedi i stoga će ovo biti večer za pamćenje.</p><p>Prvo i najbitnije, nedjeljno finale održat će se <strong>pred praznim stadionom Luz</strong> u Lisabonu, domu Benfice, što će biti prvi put u povijesti Lige prvaka da se finale neće odviti pred gledateljima. Krivac za to je pandemija korona virusa koja je zatvorila nogometne stadione diljem svijeta.</p><h2>Jedini u novoj eri</h2><p>Ukoliko PSG iznenadi i pobijedi, jer Bayern je favorit po većini analiza, osvojit će <strong>prvi trofej Lige prvaka</strong> u svojoj povijesti, a ujedno će postati i jedina francuska momčad s naslovom Lige prvaka u novom formatu i tek druga u povijesti nakon <strong>Marseillea </strong>(1992/93) s europskom titulom.</p><p>Također, pobijedi li francuski prvak ostvarit će nevjerojatno postignuće i uzeti <strong>peti trofej ove sezone</strong> što znači da bi slavio u sve i jednom natjecanju u kojem je sudjelovao. Osvojio je titulu <strong>Trophee des Champions</strong>, utakmice koja se igra između prvaka Ligue 1 i osvajača kupa (igrali s Rennesom), zatim je prekidom prvenstva zbog korone osvojio <strong>francusko prvenstvo</strong> da bi u srpnju osvojio dva finala kupa - <strong>Coupe de France i Coupe de la Ligue</strong> (St. Etienne 1-0 i Lyon na penale). Takvo postignuće uspjelo je jedino Celticu još tamo davne 1966/67, koji je do dan-danas ostao jedina momčad s pet velikih trofeja u jednoj sezoni.</p><h2>Bayern najbolji ikad, Lewa juri Ronalda</h2><p>S druge strane, <strong>Bayern </strong>pobjedom u Lisabonu može postati tek četvrta momčad sa šest osvojenih naslova Lige prvaka i izjednačiti se s Liverpoolom. Real Madrid je i dalje neprikosnoven s 13 naslova dok je drugi na listi najboljih ikada Milan sa sedam titula Lige prvaka.</p><p>Bavarska momčad ove sezone igra fantastičan nogomet i do sada je neporažena u Ligi prvaka. Pobjedom nad Lyonom izjednačila je rekord Lige prvaka i ostvarila 10. uzastopnu pobjedu, a to je do sada uspjelo samo njima 2013. i Real Madridu 2014/15. Ako večeras pobijedi, postavit će novi rekord s 11 pobjeda zaredom i ono važnije, postati <strong>prva momčad u povijesti sa svim pobjedama</strong> u Ligi prvaka u jednoj sezoni.</p><p>Rekord može pasti i na individualnoj razini. <strong>Robert Lewandowski </strong>ove sezone para mreže i trenutno je na 15 golova u Ligi prvaka. Večeras će imati šansu srušiti <strong>Cristiana Ronalda</strong>. Portugalac je u sezoni 2013/14 zabio 17 golova i Lewandowski će tražiti dva kako bi se izjednačio dok bi hat-trickom postavio nevjerojatan rekord od 18 golova u jednoj sezoni. Neki napadači toliko ne zabiju u cijeloj godini.</p>