Ludi nogometni vikend: Derbi Dinamo - Hajduk, El Clasico... Evo gdje gledati sve utakmice

Pred nama je bogat sportski vikend obilježen brojnim derbijima. Iako je kraj sezone, zanimljivih nogometnih trenutaka neće nedostajati. U subotu je 'vječni derbi' na Maksimiru, Liverpool se sastaje sa Chelseajem, Inter ide na gostovanje u Lazio. U nedjelju je na rasporedu El Clasico u kojem Barcelona ima priliku osvojiti još jednu titulu prvaka La Lige.

Subota 9. svibnja Liverpool - Chelsea (13.30)

U subotu na Anfieldu nas očekuje klasik engleskog nogometa između Liverpoola i Chelseaja, dvaju klubova s potpuno različitim sezonama. Liverpool se nalazi na četvrtom mjestu Premier lige i na korak je do osiguravanja nastupa u Ligi prvaka, unatoč porazu od Manchester Uniteda u prošlom kolu. S druge strane, Chelsea proživljava sezonu za zaborav i zauzima deveto mjesto na ljestvici, a u utakmicu ulazi s katastrofalnim nizom od šest uzastopnih poraza u prvenstvu. Pobjeda im je prijeko potrebna kako bi zadržali i najmanje nade za plasman u europska natjecanja dok Liverpool traži potvrdu dobre forme i važne bodove pred svojim navijačima. Prijenos utakmice je na Arena Sport 1 od 13.30 sati.

Dinamo - Hajduk (16 sati)

Najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka igra se na Maksimiru, no ovoga puta bez rezultatskog imperativa. Dinamo je uvjerljivo vodeća momčad prvenstva i već je osigurao naslov s čak 15 bodova više od drugoplasiranog Hajduka. Ipak, derbi je uvijek utakmica za prestiž. Dinamu pobjeda donosi dodatno slavlje u šampionskoj sezoni, dok bi Hajduku trijumf u gostima puno značio za samopouzdanje. Posebnu draž susretu daje podatak da Zagrepčani najvećeg rivala na Maksimiru nisu pobijedili u pet uzastopnih ligaških dvoboja, što "modrima" daje dodatni motiv da prekinu taj niz. Prijenos utakmice je na kanalu MaxSport 1.

Lazio - Inter (18 sati)

Vodeća momčad talijanske Serie A, Inter putuje u Rim na megdan Laziju. Inter je već prošlog vikenda osigurao "Scudetto" i u glavni grad stiže rasterećen, no ova utakmica služit će kao svojevrsna generalna proba za finale Kupa Italije, u kojem će se susresti upravo ove dvije momčadi samo nekoliko dana kasnije. Lazio se trenutačno nalazi na osmom mjestu i bori se za plasman u Konferencijsku ligu, stoga su mu bodovi potrebniji. Očekuje se da će oba trenera odmoriti neke ključne igrače uoči puno važnijeg okršaja u finalu kupa. Prijenos utakmice je na Arena Sport 2.

Nedjelja 10. svibnja, Milan - Atalanta (20.45 sati)

Još jedan talijanski derbi od iznimne je važnosti za oba kluba. Milan se nalazi na trećem mjestu Serie A, no s obzirom na promjenjivu formu, pobjeda mu je ključna kako bi zadržao poziciju koja izravno vodi u Ligu prvaka. S druge strane, Atalanta je na sedmom mjestu i pobjedom traži priključak vrhu i borbi za europska natjecanja iduće sezone. Obje momčadi u posljednje vrijeme ne bilježe sjajne rezultate, što garantira neizvjesnu utakmicu u kojoj je ulog ogroman. Luka Modrić najvjerojatnije će za ovaj susret ostani na klupi jer se oporavlja od ozljede glave nakon utakmice protiv Juventusa. Prijenos utakmice je na Arena Sport 2.

Barcelona - Real Madrid (21 sat)

Španjolska La Liga donosi nam poslasticu, El Clásico koji bi mogao riješiti sve dileme oko naslova. Barcelona dočekuje svog najvećeg rivala Real Madrid kao vodeća momčad prvenstva s 11 bodova prednosti četiri kola prije kraja. Računica je jasna: pobjeda ili neriješen rezultat donose Kataloncima obranu naslova prvaka, i to pred svojim navijačima protiv jedinog kluba koji ima više titula od njih. Real Madridu, s druge strane, pobjeda je imperativ kako bi zadržao barem teoretske šanse, no glavni motiv bit će pokvariti veliko slavlje na Camp Nou. Psihološka prednost je na strani Barcelone, koja je slavila u šest od posljednjih sedam međusobnih susreta. Prijenos utakmice je na Arena Sport 1.

*uz korištenje AI-ja