Ludnica u Danskoj: Nakon 40 godina osvojili naslov prvaka

Ludnica u Danskoj: Nakon 40 godina osvojili naslov prvaka
AGF Aarhus postao prvak Danske nakon 40 godina! Pobjeda protiv Brondbyja i remi Midtjyllanda osigurali im naslov kolo prije kraja

Nogometaši AGF Aarhusa osigurali su naslov prvaka Danske kolo prije kraja prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Brondbyja uz 0-0 remi drugoplasiranog Midtjyllanda kod Nordsjaellanda u nedjelju.

Pobjedom protiv Brondbyja AGF je stigao do učinka od 64 boda te je postao nedostižan za drugi Midtjylland koji ima 60. Hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić je u dvoboju protiv Nordsjaellanda ostao na klupi.

Za AGF Aarhus ovo je šesti naslov prvaka Danske u povijesti, ali prvi nakon točno 40 godina.

Video pogledajte OVDJE.

