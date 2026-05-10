AGF Aarhus postao prvak Danske nakon 40 godina! Pobjeda protiv Brondbyja i remi Midtjyllanda osigurali im naslov kolo prije kraja
VIDEO: ZA POVIJEST
Ludnica u Danskoj: Nakon 40 godina osvojili naslov prvaka
Nogometaši AGF Aarhusa osigurali su naslov prvaka Danske kolo prije kraja prvenstva zahvaljujući 2-0 gostujućoj pobjedi protiv Brondbyja uz 0-0 remi drugoplasiranog Midtjyllanda kod Nordsjaellanda u nedjelju.
Pobjedom protiv Brondbyja AGF je stigao do učinka od 64 boda te je postao nedostižan za drugi Midtjylland koji ima 60. Hrvatski reprezentativni stoper Martin Erlić je u dvoboju protiv Nordsjaellanda ostao na klupi.
Za AGF Aarhus ovo je šesti naslov prvaka Danske u povijesti, ali prvi nakon točno 40 godina.
