Ludnica u Italiji! Ronaldovo 'da' Juveu koji ga plaća 100 mil. €

Jako sam sretan jer je Juventus klub koji sam oduvijek volio. Još dok sam bio dječak htio sam zaigrati u ovom klubu i želim se zahvaliti svim 'bianconerima' za ove aplauze, rekao je Cristiano Ronaldo kad je u Torinu 'škaricama' torpedirao Juventus u dresu Reala u četvrtfinalu Lige prvaka.

Te riječi bi mogao ponoviti uskoro na predstavljanju u Torinu jer talijanski, španjolski pa i europski mediji, uključujući i portugalske, snažno pišu o tome da je njegov transfer iz Real Madrida u Juventus gotova stvar.

Talijani su spremni platiti 100 milijuna eura 'blancosima' i tako aktivirati odštetnu klauzulu, a u Italiji vlada euforija, tolika da su se počeli i printati 'crno-bijeli' dresovi službeno najboljeg igrača svijeta.

BREAKING: Cristiano Ronaldo to Juventus looks to be happening as shirts are already being made.



In other news, Juventus mysteriously gain 200million fans overnight who claim they've been watching them since they were in Serie B. pic.twitter.com/VWfFWVTe9L