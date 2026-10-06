Obavijesti

Sport

Komentari 4
BIVŠI IZBORNIK 'VATRENIH'

LUDNICA ZA DALIĆEM Emirati na finale šalju još čak šest aviona!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
LUDNICA ZA DALIĆEM Emirati na finale šalju još čak šest aviona!
3
Foto: Stringer
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dalićeva momčad u finale je stigla bez poraza. U skupini je svladala Jemen (4-0) i Bahrein (3-0) te remizirala s Katarom (1-1), a u polufinalu je s 1-0 pobijedila Oman

Admiral

Zlatko Dalić s Ujedinjenim Arapskim Emiratima večeras od 20 sati igra finale Zaljevskog kupa protiv Saudijske Arabije, a navijači su toliko zainteresirani da je savez morao reagirati u hodu. Šest posebnih letova za Džedu popunjeno je za manje od deset minuta, pa je Nogometni savez UAE-a dodao još šest, piše Khaleej Times. Savez je preuzeo i troškove ulaznica, a u Saudijskoj Arabiji očekuje se nekoliko tisuća navijača Emirata.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj VIDEO
Dani Olmo na hrvatskom otkrio zašto pomaže Vukovaru: Morao sam nešto dati Hrvatskoj | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Dalićeva momčad u finale je stigla bez poraza. U skupini je svladala Jemen (4-0) i Bahrein (3-0) te remizirala s Katarom (1-1), a u polufinalu je s 1-0 pobijedila Oman. Gol glavom zabio je Ousmane Camara, dok je Nicolas Gimenez u nastavku promašio jedanaesterac. Emirati su tako prvi put od 2018. izborili finale ovog natjecanja.

- Nismo odustali. Igračima sam rekao: 'Za što smo naporno radili posljednjih 20 dana? Za ovu noć i ovu utakmicu'. Nismo odigrali najbolje i propustili smo nekoliko prilika, ali najvažnije je da smo u finalu. Možemo igrati bolje i u finalu ćemo biti bolji - rekao je Dalić.

Gulf Cup - Semi Final - United Arab Emirates v Oman
Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Saudijska Arabija u polufinalu je izbacila Katar, aktualnog azijskog prvaka. Nakon 120 minuta bez golova slavila je s 3-2 u raspucavanju jedanaesteraca.

Emirati će loviti treći naslov u Zaljevskom kupu, nakon onih iz 2007. i 2013. godine. I Saudijska Arabija ima tri trofeja, ali na novi čeka više od 20 godina. Za Dalića bi to bio prvi trofej na klupi UAE-a. Nakon srebra 2018. i bronce 2022. sa Svjetskog prvenstva te drugog mjesta u Ligi nacija s Hrvatskom, u Emiratima je dobio zadatak odvesti reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo 2030. UAE je na mundijalu dosad nastupio samo 1990. godine.

Zaljevski kup regionalni je turnir reprezentacija iz zemalja Perzijskog zaljeva, a igra se od 1970. godine, u pravilu svake dvije godine. Danas u njemu sudjeluje osam članica Zaljevskog nogometnog saveza: Saudijska Arabija, UAE, Katar, Bahrein, Kuvajt, Irak, Oman i Jemen.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi
ANKETA

Procurila imena dva kandidata za izbornika ako Bilić odstupi

Bilić visi o koncu: nakon debakla s Engleskom 78 posto čitatelja traži odlazak, a novi krah protiv Španjolske mogao bi ga srušiti s klupe
Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola
LJUBAV BIVŠEG DINAMOVCA

Koga ljubi Dani Olmo? Iza sebe ima propali brak, za naslovnicu je satima ležala potpuno gola

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama
VRUĆA KAYLA

FOTO Je li otkrila previše? Bivša odbojkašica provocira fotkama

Kayla Simmons (31) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026