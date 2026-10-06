LUDNICA ZA DALIĆEM Emirati na finale šalju još čak šest aviona!

Zlatko Dalić s Ujedinjenim Arapskim Emiratima večeras od 20 sati igra finale Zaljevskog kupa protiv Saudijske Arabije, a navijači su toliko zainteresirani da je savez morao reagirati u hodu. Šest posebnih letova za Džedu popunjeno je za manje od deset minuta, pa je Nogometni savez UAE-a dodao još šest, piše Khaleej Times. Savez je preuzeo i troškove ulaznica, a u Saudijskoj Arabiji očekuje se nekoliko tisuća navijača Emirata.

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Dalićeva momčad u finale je stigla bez poraza. U skupini je svladala Jemen (4-0) i Bahrein (3-0) te remizirala s Katarom (1-1), a u polufinalu je s 1-0 pobijedila Oman. Gol glavom zabio je Ousmane Camara, dok je Nicolas Gimenez u nastavku promašio jedanaesterac. Emirati su tako prvi put od 2018. izborili finale ovog natjecanja.

- Nismo odustali. Igračima sam rekao: 'Za što smo naporno radili posljednjih 20 dana? Za ovu noć i ovu utakmicu'. Nismo odigrali najbolje i propustili smo nekoliko prilika, ali najvažnije je da smo u finalu. Možemo igrati bolje i u finalu ćemo biti bolji - rekao je Dalić.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Saudijska Arabija u polufinalu je izbacila Katar, aktualnog azijskog prvaka. Nakon 120 minuta bez golova slavila je s 3-2 u raspucavanju jedanaesteraca.

Emirati će loviti treći naslov u Zaljevskom kupu, nakon onih iz 2007. i 2013. godine. I Saudijska Arabija ima tri trofeja, ali na novi čeka više od 20 godina. Za Dalića bi to bio prvi trofej na klupi UAE-a. Nakon srebra 2018. i bronce 2022. sa Svjetskog prvenstva te drugog mjesta u Ligi nacija s Hrvatskom, u Emiratima je dobio zadatak odvesti reprezentaciju na Svjetsko prvenstvo 2030. UAE je na mundijalu dosad nastupio samo 1990. godine.

Zaljevski kup regionalni je turnir reprezentacija iz zemalja Perzijskog zaljeva, a igra se od 1970. godine, u pravilu svake dvije godine. Danas u njemu sudjeluje osam članica Zaljevskog nogometnog saveza: Saudijska Arabija, UAE, Katar, Bahrein, Kuvajt, Irak, Oman i Jemen.