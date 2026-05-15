LUDOST NA GIRU Uletjeli su na slavnu utrku i gurali bicikliste!?

Piše Bruno Lukas,
Dvojica mladića zaljetala su se prema biciklistima tijekom šeste etape Gira d'Italije i snimka je ubrzo preplavila društvene mreže. Talijanska policija pronašla ih je brzo i zabranila im dolazak na ostatak utrke

Na šestoj etapi Gira d'Italije od Paestuma do Napulja dvojica mladića stajala su u kružnom toku i dok su biciklisti prolazili, počela su se zalijetati prema vozačima. Jedan je više puta ispružio nogu prema biciklistima koji su prolazili punom brzinom, a potom i fizički gurnuo vozača ekipe Red Bull-Bora-Hansgrohe. Drugi biciklist pokušao je uzvratiti udarcem, ali to nije odvratilo napadača.

Talijanska policija identificirala je dvojac, obojica 19-godišnjaci, nakon što je snimka incidenta postala viralna na društvenim mrežama. Kaznili su ih zbog ugrožavanja javne sigurnosti i zabranili im dolazak na ostatak utrke.

Organizatori Gira odmah su reagirali na društvenim mrežama. Na društvenoj mreži X objavili su snimku incidenta s porukom.

- Poštujte vozače. Poštujte utrku. Poštujte Giro. Volimo vas uz cestu, volimo vaš entuzijazam, volimo što se odijevate poput flaminga. Ali postoji granica koju ne smijete prijeći - stoji u službenoj objavi. 

Giro d'Italia jedna je od rijetkih utrka gdje navijači stoje tik uz cestu dok biciklisti jure pokraj njih, i upravo to čini ovu utrku posebnom. Gotovo svi navijači znaju kako se treba ponašati i daju vozačima dovoljno prostora, no ovakvi incidenti podsjećaju koliko brzo sve može poći po zlu.

