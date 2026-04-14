Poderani dres Tadeja Pogačara prodan za skoro 100.000 eura

Potpisani, ali i poderani dres u kojem je najbolji biciklist današnjice Tadej Pogačar pobijedio na ovogodišnjoj monumentalnoj utrci Milano - Sanremo održanoj 21. ožujka prodan je za rekordnih 95.100 eura, objavila je internetska stranica domestiquecycling.com, a cjelokupni iznos bit će uplaćen u humanitarne svrhe.

Aktualni svjetski prvak Pogačar pao je 32 kilometra prije cilja utrke, ali se uz pomoć momčadskih kolega ekspresno vratio na čelo i svejedno uspio slaviti. Po završetku utrke poderani Pogačarov dres uz njega su potpisali i svi njegovi momčadski kolege te je poslan na dražbu. Početna cijena bila je 1000 eura da bi na kraju prodajna cijena dosegla čak 95.100 eura što je najveći iznos koji je dan za neki biciklistički dres.

Cjelokupan iznos bit će uplaćen u Pogačarovu humanitarnu fondaciju koja se brine za mlade sportaše i djecu koja boluju od teških bolesti.

Prodaja poderanog dresa nije prvi slučaj kako je neki predmet povezan s Pogačarom dosegao veliku cijenu na aukciji. U prosincu je njegov bicikl s kojim je tijekom lanjskog Tour de Francea vozio uspon na Mont Ventoux na dražbi u Sotheby'su prodan za čak 163.430 eura, što je daleko iznad njegove standardne cijene.