Luis Enrique oštro je kritizirao terene na SP-u: Lopta skače kao zec, travnjaci su baš jako loši...

Paris Saint-Germain je pobijedio Seattle Sounderse 2-0 i tako prošao u osminu finala Svjetskog klupskog prvenstva. Golove su zabili Kvaratškelia i Hakimi te su tako nakon neočekivanog poraza od Botafoga, prvaci Europe ipak završili prvi u skupini. Ipak, Luis Enrique ima zamjerke na turnir i nije zadovoljan svime u SAD-u.

Foto: Agustin Marcarian

- Želim istaknuti, iako smo pobijedili, da je stanje terena na prvenstvu ispod razine potrebne za igranje nogometa. Travnjaci ovdje su kvalitetom daleko iza europskih. Lopta na njima odskače kao da je zec. Sad smo igrali na terenu koji je prije bio umjetni, a sada je prirodni. To znači da se mora zalijevati ručno i da se osuši za deset minuta - rekao je trener Parižana pa dodao:

- To je očiti problem, a ne isprika. Na terenima kao što su ovi na klupskom SP-u u Americi ne možemo igrati na razini na kojoj želimo. FIFA mora povesti računa o tome. Ne samo na stadionima, nego i što se tiče terena u trening-kampovima. Ne mogu zamisliti, primjerice, NBA terene s rupama, a mi ovdje igramo na terenima na kojima lopta više djeluje kao zec nego kao lopta. Ako moramo to ovoliko kritizirati, onda znači da se to mora promijeniti.

PSG će u osmini finala igrati protiv Messija, Suareza i ostale kolonije bivših igrača Barcelone u Inter Miamiju.