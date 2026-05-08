SAMOPOUZDANI ŠPANJOLAC

Luis Enrique: Sjećate se što sam govorio tijekom ligaške faze?

Piše Petar Božičević,
Luis Enrique: Sjećate se što sam govorio tijekom ligaške faze?
Foto: Angelika Warmuth/REUTERS

Paris Saint-Germain i Arsenal sastat će se u finalu Lige prvaka 30. svibnja u Budimpešti. Trener Parižana Luis Enrique još je jednom pokazao koliko samopouzdanje ima u momčad koju vodi. 

- Sjećate se što sam govorio tijekom ligaške faze Lige prvaka? Nijedna momčad nije bolja od nas. Vjerujem u ovu momčad - rekao je španjolski trener na pitanje o finalu protiv Arsenala. 

Parižani su aktualni europski prvaci, a do novog finala stigli su preko Monaca, Liverpoola, Chelseaja i Bayerna u nokaut fazi. U ligaškom dijelu natjecanja završili su na 11. mjestu. 

Enrique je na klupu PSG-a sjeo u ljeto 2023. i u tri godine u Ligi prvaka ima dva finala i polufinale. 

