Luis Enrique: Sjećate se što sam govorio tijekom ligaške faze?

Paris Saint-Germain i Arsenal sastat će se u finalu Lige prvaka 30. svibnja u Budimpešti. Trener Parižana Luis Enrique još je jednom pokazao koliko samopouzdanje ima u momčad koju vodi.

- Sjećate se što sam govorio tijekom ligaške faze Lige prvaka? Nijedna momčad nije bolja od nas. Vjerujem u ovu momčad - rekao je španjolski trener na pitanje o finalu protiv Arsenala.

Parižani su aktualni europski prvaci, a do novog finala stigli su preko Monaca, Liverpoola, Chelseaja i Bayerna u nokaut fazi. U ligaškom dijelu natjecanja završili su na 11. mjestu.

Enrique je na klupu PSG-a sjeo u ljeto 2023. i u tri godine u Ligi prvaka ima dva finala i polufinale.