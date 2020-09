Luka Bonačić: Dolazak Izraelca u Al Nasr je transfer za povijest, sport je opet pobijedio politiku

Sad bi ovakvih transfera moglo biti sve više, rekao nam je Luka Bonačić, koji je Al Nasr iz Dubaija vodio 2008. i 2009. godine. Sad je tamo trener Kruno Jurčić, a njegov klub je kupio Izraelca Sabu

<p>Odlična stvar za nogomet. To je dosad bilo nemoguće napraviti, ali, eto, sport je ponovno pobijedio politiku, rekao nam je <strong>Luka Bonačić, </strong>bivši trener <strong>Al Nasra, </strong>kluba iz Dubaija, koji danas trenira <strong>Kruno Jurčić.</strong></p><p>Dia Saba potpisao je dvogodišnji ugovor, u klub iz Dubaija stigao je u transferu vrijednom 2,5 milijuna eura, a došao je iz kineskoga Guangzhoua. To je povijesni transfer nekog izraelskog nogometaša u ligu neke arapske države. Sabin transfer uslijedio je nakon što su Ujedinjeni Arapski Emirati 15. rujna potpisali sporazum o normalizaciji odnosa s Izraelom uz posredovanje SAD-a, prvi takav sporazum s nekom zaljevskom državom. Saba je inače ofenzivni vezni.</p><p> - Taj je sporazum omogućio ovaj transfer, a eto naš je trener prvi doveo Izraelca u Emirate. Doista, transfer za povijest. Sad bi takvih dolazaka moglo biti i više - dodaje Bonačić, koji je Al Nasr vodio 2008. i 2009.</p><p>U Bonačićevo vrijeme se o ovakvim transferima moglo samo sanjati.</p><p>- Da, to onda nije bilo moguće. Recimo, u Iranu je to još nemoguće i pitanje je hoće li ikad tamo Izraelac i moći zaigrati. Iran je nogometno glavna država na tom području - kaže nam Bonačić, koji sad vodi iranski Zob Ahan i dodaje:</p><p>- Vlasnik Al Nasra je Maktoum, čovjek koji u vlasništvu valjda ima pola Dubaija. Ja sam tamo ostavio trag, a drago mi je što je tamo opet trener Hrvat. Kruno radi dobar posao.</p><p>Inače, Saba je Izraelac palestinskih korijena, rođen je u sjevernom Izraelu, a 2012. potpisao je za Maccabi Tel Aviv. Klub iz Dubaija prošlu je sezonu pod vodstvom Krune Jurčića završio na 6. mjestu. Novo prvenstvo još nije počelo, naravno, korona je sve poremetila.</p><p>Ovaj transfer izazvao je i veliki interes izraelskih medija. Jedan od kolega nam je prenio dio razmišljanja.</p><p>- Reakcije su ovdje vrlo dobre. On je navodno htio ići u tursku ligu, ali onda je potpisan ovaj sporazum i Al Nasr je krenuo u njegovo dovođenje. Zarađivat će oko dva i pol milijuna eura u Emiratima - prenosi Izraelac i dodaje:</p><p>- Njegov ga kineski klub nije pustio da igra za reprezentaciju. Al Nasr ne igra međunarodna natjecanja, ali s ovakvim pojačanjem bi iduće sezone mogao napraviti iskorak.</p>