Obavijesti

Sport

Komentari 0
KREĆU KVALIFIKACIJE PLUS+

Luka Božić za 24sata: Hrvatska može na SP, a Partizan se jako neozbiljno ponio prema meni

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 4 min
Luka Božić za 24sata: Hrvatska može na SP, a Partizan se jako neozbiljno ponio prema meni
Zagreb: Kvalifikacije za košarkaško Europsko prvenstvo, Hrvatska - Bosna i Hercegovina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nakon što je propustila posljednja tri velika natjecanja, naša košarkaška reprezentacija bori se za Svjetsko prvenstvo. U izostanku NBA zvijezda, naš najveći adut, uz Marija Hezonju, bit će Luka Božić

Opet smo osjetili dno, maknuli smo se s njega i nadamo se da se tamo više nikada nećemo vratiti. Ljetos je naša košarkaška reprezentacija, dok su one najbolje igrale Europsko prvenstvo, morala sudjelovati u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo gdje je osvojila prvo mjesto u skupini s Danskom i Norveškom i izborila priliku da se bori za MundoBasket. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'
STRAŠNA SITUACIJA

FOTO Noćna mora legende: 'Sin mi je oslijepio od neizlječive bolesti. Dao bih mu svoje oči...'

Michael Owen osvojio je Zlatnu loptu 2001. godine, a mirovinu provodi sa suprugom Louise i četvero djece. Njegov sin James boluje od neizlječive Stargardtove bolesti zbog koje je oslijepio
U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!
PUCANJ U NOGU

U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!

Slučaj neodoljivo podsjeća na prošlogodišnji sukob Gattusa i Perišića, koji je razriješen odlaskom Perišića, ali niti je Livaja Perišić, a još je manje Garcia Gattuso

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025