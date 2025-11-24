Nakon što je propustila posljednja tri velika natjecanja, naša košarkaška reprezentacija bori se za Svjetsko prvenstvo. U izostanku NBA zvijezda, naš najveći adut, uz Marija Hezonju, bit će Luka Božić
KREĆU KVALIFIKACIJE PLUS+
Luka Božić za 24sata: Hrvatska može na SP, a Partizan se jako neozbiljno ponio prema meni
Čitanje članka: 4 min
Opet smo osjetili dno, maknuli smo se s njega i nadamo se da se tamo više nikada nećemo vratiti. Ljetos je naša košarkaška reprezentacija, dok su one najbolje igrale Europsko prvenstvo, morala sudjelovati u pretkvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo gdje je osvojila prvo mjesto u skupini s Danskom i Norveškom i izborila priliku da se bori za MundoBasket.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku