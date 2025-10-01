Luka Dončić cijelo ljeto radio na fizičkoj spremi, a na pripreme je stigao teži nego prošle sezone

Fizička spremnost Luke Dončića i ovoga je ljeta bila jedna od glavnih tema u NBA ligi. Slovenski razigravač, o čijoj se kilaži uvijek raspravlja, uložio je mnogo truda kako bi na početku sezone bio u vrhunskoj formi. Već je na Eurobasketu pokazao jasne pomake u igri i izgledu.

Ipak, Los Angeles Lakersi službeno su objavili njegovu težinu i ona je veća nego na početku prošle sezone. Mavericks su tada naveli da Dončić ima 104,3 kilograma, a sada službeni podaci govore o 110,6 kilograma.

Postoje dva moguća objašnjenja. Prvo je da Dallas prošle godine nije prikazao stvarnu kilažu i da su brojke bile "ušminkane". Drugo, vjerojatnije, jest da je Dončić nabio dodatnu mišićnu masu. Ta teorija djeluje uvjerljivo, pogotovo kada se pogleda njegov fizički izgled. Dončić se pojavio i na naslovnici magazina Men’s Health, gdje je priznao:

"Ako sada stanem, sve će biti uzalud. Svakog ljeta guram sebe do krajnjih granica i radim na novim stvarima. Naravno da sam jako natjecateljski nastrojen. Ovo ljeto bilo je posebno i dodatno me motiviralo da budem bolji. Bio je to trenutak – sad ili nikad".

Na fotografijama se čini definiraniji nego ikada u karijeri, no pravu sliku daje parket. Tijekom Eurobasketa izgledao je brže, pokretljivije i izdržljivije, igrao je više od 30 minuta bez pada u igri i na kraju postao najbolji strijelac turnira s prosjekom od nevjerojatnih 34,7 poena.