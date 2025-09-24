Obavijesti

NOVA SPORTSKA SIMULACIJA

NBA2K26 stigao: WNBA ulazi u igru, realizam je popravljen, mikrotransakcije i dalje smetaju

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Trevor Ruszkowski

Novi NBA 2K26 donosi realističnije animacije, precizniji sustav šutiranja i povijesni ulazak WNBA zvijezda u MyTEAM. Kritičari hvale fluidnost i bogat sadržaj, no igra i dalje vuče stare probleme s mikrotransakcijama

NBA 2K26 je stigao i već u prvim recenzijama pokazuje da ne želi biti tek još jedan godišnji nastavak.

Najveća novost je uključivanje WNBA sadržaja u MyTEAM mod, gdje sada možeš kombinirati NBA i WNBA zvijezde u istoj momčadi. Novi “ProPLAY” sustav donosi realističnije pokrete, dok je šutiranje prilagođeno. To znači da je u casual modovima lakše pogoditi, a u kompetitivnim sve ovisi o preciznosti.

Recenzenti hvale fluidnost i animacije igrača, kao i detalje dvorana i publike koji su sada na višoj razini. MyGM mod donosi dodatne scenarije u offseasonu i daje menadžerskom dijelu igre novu dubinu. Pozitivno je dočekano i uvođenje tutorijala koji početnicima olakšava ulazak u igru.

S druge strane, kritike idu prema mikrotransakcijama koje i dalje usporavaju napredak u MyCareer modu ako ne trošiš stvarni novac, što je stara boljka svih verzija ove igre u zadnjih desetak godina. Obrana također nije savršeno balansirana pa se često događa da “zeleni šutevi” prolaze i protiv dobro postavljene defenzive. S tehničke strane, igra na PS5 i Xbox Series X/S radi impresivno, dok Switch verzija ima ograničenja u fps-u i rezoluciji. Patch iz rujna već je doradio balans obrane, što pokazuje da developeri slušaju zajednicu.

Zaključno, NBA 2K26 nudi jedno od najkompletnijih iskustava franšize do sada i preporuka je svima koji vole košarku. Ako te smetaju mikrotransakcije i grind, nećeš biti oduševljen, ali za ljubitelje sportskih simulacija ovo je jedan od najjačih naslova godine.

