Luka Dončić nemilosrdan prema bivšem klubu u sjajnoj NBA noći

Los Angeles Lakersi su sinoć sa 116-110 bili bolji od domaćih Dallas Mavericksa, a Luka Dončić je protiv svoje bivše momčadi ubacio 33 koša uz 11 asistencija i osam skokova. Lakersi su zaostajali 15 poena sedam minuta i 41 sekundu prije kraja zadnje četvrtine, prije nego što su poveli 108-106 dvije minute prije kraja. LeBron James i Rui Hachimura postigli su po 17 poena za Lakerse. Kod Dallasa najbolji je bio Max Christie s 24 poena, a Naji Marshall dodao je 21 poen i 11 skokova. Brandon Williams je postigao 20 poena, Caleb Martin je dodao 17, a Cooper Flagg je imao 16 poena, sedam skokova i šest asistencija.

Foto: Jerome Miron

Miami Heat je sinoć u Salt Lake Cityju uvjerljivo sa 147-116 svladao domaći Utah Jazz, a do pobjede ih je predvodio Bam Adebayo sa svojim 16. double-double učinkom sezone. Adebayo je utakmicu završio sa 26 poena i 15 skokova, a Pelle Larsson je dodao 20 poena. Nikola Jović je ubacio 23 koša za Heat, čijih je sedam igrača imalo dvoznamenkasti učinak. Andrew Wiggins je dodao 17 poena, Simone Fontecchio 14, Norman Powell 13, a novak Kasparas Jakucionis završio je s 12. Ova utakmica je osmi put da je Heat postigao 140 ili više poena ove sezone. Jusuf Nurkić je zabilježio svoj treći uzastopni triple-double sa 17 poena, 12 asistencija i 10 skokova, postavši prvi igrač Jazza koji je postigao taj podvig. Brice Sensabaugh je postigao 23 poena s klupe, a Keyonte George 19 poena.

Foto: Chris Nicoll

Charlotte Hornetsi su kod kuće sa 119-115 svladali gostujuće Washington Wizardse kojima je ovo deveti uzastopni poraz. Brandon Miller postigao je 21 poen, LaMelo Ball i Miles Bridges obojica su postigli po 20 poena za Charlotte koji imaju omjer pobjeda i poraza 18-28. Kon Knueppel sa 16 poena i Moussa Diabate sa 11 poena i 14 skokova također su bili ključni za Charlotte. Tre Johnson sa 26 poena i Alex Sarr sa 24 poena predvodili su Wizardse.

Foto: Jim Dedmon

Cleveland Cavaliers je upisao treću uzastopnu pobjedu nadigravši u gostima sa 119-105 domaći Orlando Magic. Donovan Mitchell postigao je 36 poena i podijelio devet asistencija, a Jaylon Tyson je dodao 17 koševa za Cleveland koji su poboljšali svoj omjer na 10-4 od 29. prosinca. Paulo Banchero predvodio je Magic s 27 poena i pogodio 10 od 12 slobodnih bacanja, dok je Desmond Bane imao 20 poena, a Anthony Black 16. Orlando je izgubio treću utakmicu zaredom i nijedan put nije poveo nakon prve četvrtine.

Foto: Mike Watters

New York Knicksi su na gostovanju sa 112-109 bili bolji od Philadelphia 76ersa. Jalen Brunson je postigao 31 poen i dodao šest asistencija za Knickse koji su u trećoj četvrtini nadmašili Sixerse s 30-13. Bila je to druga uzastopna pobjeda Knicksa nakon što su izgubili devet od 11 utakmica. OG Anunoby je završio s 23 poena i sedam skokova. Sixersima nije pomogao ni raspoloženi Joel Embiid koji je bio najbolji strijelac utakmice s 38 poena. Tyrese Maxey je ubacio 22 koša uz šest asistencija.

Foto: Bill Streicher

Chicago Bullsi su na svom terenu sa 114-111 pobijedili Boston Celticse, a pobjedu im je osigurao Kevin Huerter koji je pogodio tricu 0,2 sekunde prije kraja. Coby White je pogodio pet trica, uz 22 poena i sedam asistencija, a Bullsi su pobijedili u četvrtoj uzastopnoj utakmici. Nikola Vučević dodao je 16 poena, sedam skokova i šest asistencija. Jaylen Brown zabilježio je 33 poena, osam skokova i pet asistencija za Boston kojem je prekinut niz od dvije pobjede.

Foto: Kamil Krzaczynski