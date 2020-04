Luka Dončić oduševio majku uspomenom: Sretan rođendan!

Slovenska košarkaška zviezda i igrač Dallas Mavericksa Luka Dončić oduševio je svoje pratitelje na društvenim mrežama kada je pokazao svoju nježnu stranu. Nije to učinio u zagrljaju svoje zgodne djevojke Anamarije, ali je u zagrljaju majke.

Naime, Luka je čestitao je rođendan majci Mirjam (46) objavivši jednu staru zajedničku fotografiju iz djetinjstva.

- Sretan ti rođendan, mama - stoji kratko u Lukinoj objavi, a Mirjam je na svome profilu podijelila još puno priča u kojima su joj i drugi dragi ljudi čestitali rođendan.

Njegova se majka cijeli život bori za njega i pomaže mu u ostvarenju snova. Njen je sin sada NBA zvijezda, a ona se preselila i u Ameriku zbog njega.

- Želim da bude sretan i znam da njegova sreća ovisi o košarci. Kao dijete bio je ponekad zločest. Bio je pun energije, nikada nije mirovao - ispričala je Lukina majka Mirjam Poterbin jednom prilikom za WFAA.

- Subotom bih ga natjerala da čisti kuću. Rekla bih mu da mora očistiti sobu, ako želi na trening i on bi ju očistio. Uvijek sam se morala prijetiti s košarkom.

Roditelji su mu se rastali kad je bio dijete i s ocem Sašom Dončićem nema odnos dobar kao s majkom.

- Mislim da mu je košarka pomogla prilikom našeg razvoda. Mislim da mu je ona pomogla da odraste, iako sam se ja trudila učiniti mu taj razvod što bezbolnijim - kaže Mirjam.

- U Americi me više podržavaju i podupiru moju privrženost sinu. U domovini su me često etiketirali kao pretjerano brižnu majku za njegovih 18 ili 19 godina. Ne znam je li to opravdano. Meni je ovo normalan život, ali puno je osjećaja zbog kojih i dalje plačem - rekla je.