Luka Dončić otišao kod LeBrona u Lakerse! Senzacionalna NBA razmjena šokirala je sve...

Luka Dončić (25) je u Dallasu božanstvo. Jedan je od najboljih košarkaša na svijetu i uspio je popularizirati franšizu kao nekada Dirk Nowitzki. I naravno, odvesti ju do titule. Prošle sezone bili su nadomak nje, izgubili su u finalu od Bostona. Bio je nedodirljiv, obećavali su mu u klubu i supermax ugovor od kojeg bi zaradio 346.338.300 dolara na pet godina, ali na šok svih, klub ga je odlučio razmijeniti!

Senzacionalna razmjena u NBA ligi šokirala je sve. Informacije o odlasku Luke Dončića u Los Angeles Lakerse prvi je objavio Shams Charania, mnogima je izgledalo nestvarno pa su mislili da je riječ o nekoj šali, ali ubrzo su i ostali insajderi potvrdili istu vijest. Da, istina je, slovenski čarobnjak karijeru će nastaviti kod LeBrona Jamesa u Lakersima, a u Dallas će preseliti Anthony Davis (31). S Dončićem u Los Angeles idu Maxi Kleber i Markieff Morris, a u Dallas Max Christie i izbor prve runde drafta 2029. godine.

- Vjerujem da se obranom osvajaju prvenstva, Vjerujem da nam jedan od najboljih defenzivnih centara i All-NBA igrač s obrambenim mentalitetom daje veće šanse. Posloženi smo tako da pobjeđujemo i sad i u budućnosti - rekao je GM Dallasa Nico Harrison.

LeBron James ima 40 godina i najpopularniji košarkaški klub na svijetu tražio je superstara koji će ga naslijediti i biti glavno lice kluba u sljedećem periodu. Obzirom kako je Luki tek 25 godina, dobili su to za sljedećih desetak godina.

- Mavericksi su se nedavno javili Lakersima i ponudili im Dončića. Struka Lakersa se sastala i vjeruje da 25-godišnji Dončić može biti lice franšize u sljedećem desetljeću, dok Anthony Davis daje Dallasu priliku da se odmah bori za naslov - piše ESPN.

Lakersi i Mavericksi su jedan od najvećih poslova u povijesti NBA lige obavili pod velom tajne. Kažu svjedoci da LeBron ništa nije znao o tome, kao ni Davis, a ova razmjena ostavila je bez teksta Dončića koji je i dalje u šoku. Uživao je u Dallasu, osjećao se kao doma, tu je od 2018. godine i vjerovao je da bi tu mogao provesti cijelu karijeru, pokušati napraviti ono što je Nowitzki, a to je osvojiti titulu. Ipak, klupske glavešine drugačije su razmišljale. Dičili su se njime i slavili ga, ali odjednom su procijenili kako će prije s Davisom osvojiti naslov, nego sa slovenskim košarkašem.

Davis je stariji čak šest godina i pitanje je do kada će igrati pa je, očito, dio klupskog plana i skorašnji rebuilding. Hoće li to biti odluka koja će im se u skorašnjoj budućnosti obiti o glavu , vrijeme će nam pokazati, ali definitivno razmjena koja je šokirala sve.

Davis je u NBA karijeru započeo u New Orleansu 2012. godine kada je izabran kao prvi izbor. Igrao je tamo sve do 2019. godine kada je otišao u Lakerse s kojima je iste sezone osvojio NBA naslov. U karijeri je na prosjeku od 24.2 koša i 10.7 skokova, dok je ove sezone u 42 utakmice zabijao 25.7 koševa i skupljao 11.9 skokova. Sada će, zajedno s Kyriejem Irvingom biti glavna zvijezda Dallasa i pokušati ih odvesti do titule.

S druge strane, Dončić je 2018. godine kao treći izbor došao u Dallas. Najbolji rezultat s klubom bilo mu je prošlogodišnje finale, ali Mavericksi su počišćeni od Bostona s 4-1. U karijeri je na 28.6 koševa, 8.7 skokova i 8.3 asistencija, dok je ove sezone odigrao tek 22 utakmice zbog ozljede i u prosjeku zabijao 28.1 koševa, skupljao 8.3 skokova i dijelio 7.8 asistencija. Zbog ozljede lista na parketu ga nema od Božića.