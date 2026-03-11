Obavijesti

Sport

Komentari 2
KRAJ ROMANSE

Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, bori se za skrbništvo

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 5 min
Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, bori se za skrbništvo
3
Foto: Instagram

Volim svoje kćeri više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku o prekidu zaruka - rekao je Luka Dončić za ESPN

Admiral

Luka Dončić prekinuo je zaruke s Anamarijom Goltes, potvrdio je za ESPN. Izvori bliski paru navode da se zvijezda Los Angeles Lakersa bori za skrbništvo nad njihove dvije kćeri. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

VMA Awards 2023 - ARRIVALS
56
Foto: Instagram


- Volim svoje kćeri više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku o prekidu zaruka. Sve što radim, radim za sreću svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život - rekao je Dončić u izjavi za ESPN.

Ranije u utorak TMZ je objavio da je Goltes od Dončića zatražila plaćanje alimentacije i odvjetničkih troškova. Izvori bliski košarkašu tvrde da je zahtjev podnesen u Kaliforniji gdje je jedna kćer provela s njim samo tri mjeseca. Druga kćer, prema njihovim navodima, ikada nije ni boravila u toj saveznoj državi, a slovenski košarkaš 'nije znao' za podnesen zahtjev.

Isti izvori dodaju kako je Dončić uvijek financijski podržavao svoju obitelj i da pokriva sve troškove svojih kćeri. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, bori se za skrbništvo 01:07
Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, bori se za skrbništvo | Video: 24sata/reuters/instagram

Zvijezda LA Lakersa i Anamarija Goltes zaručili su se u srpnju 2023. Upoznali su se još u djetinjstvu, a vezu su započeli 2016. U studenome 2023. dobili su prvu kćer Gabrielu, dok je Dončić igrao za Dallas Maverickse. Drugu kćer dobili su u prosincu prošle godine, a ona je rođena u Sloveniji nekoliko mjeseci nakon Dončićeva prelaska u Lakerse.

NBA: Los Angeles Lakers at Denver Nuggets
Foto: Isaiah J. Downing

Dončić je zbog rođenja druge kćeri propustio utakmice u NBA, a tijekom boravka u Sloveniji izrazio je želju da starija kćer ode s njim u SAD. To se nije sviđalo njegovog tadašnjoj zaručnici koja je pozvala policiju nakon što je Dončić mirno napustio bolnicu. Policajci su 6. prosinca stigli u rodilište u Kranju kako bi razgovarali s Goltes, a potom i s Dončićem u njegovu domu. Kako ESPN piše, službenici "nisu utvrdili elemente kaznenog djela ili prekršaja" s Dončićeve strane, a košarkaš se istog dana vratio u SAD. 

Slovenac od tada nije vidio svoje kćeri, a ni tadašnju zaručnicu. Goltes je prošlog tjedna uklonila sve zajedničke fotografije s njezinog Instagram profila. 

Izvori su za ESPN potvrdili da je Dončić 26. veljače podnio zahtjev slovenskom sudu za privremenom mjerom, tražeći hitan kontakt s kćerima Gabrielom i Olivijom. Otkako je 26. rujna stigao u Los Angeles na pripreme Lakersa, svoje je kćeri vidio svega dva dana. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'
LIJEPA ANDALUŽANKA

FOTO Tko je Rakitićeva Raquel? 'Teže je bilo osvojiti Ligu prvaka nego nju. Nisam znao reći ništa'

Tehnički direktor Hajduka i legenda "vatrenih" Ivan Rakitić slavi 38. rođendan, 13 godina je u braku s Raquel Mauri, s kojom je dobio dvije kćeri. Mjesecima ga je odbijala kad je došao u Sevillu
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece
LJUBAVNI TROKUT

FOTO Dončić je zbog američke glumice otkazao svadbu?! S Anamarijom ima dvoje djece

Samo jedan klik na Instagramu bio je dovoljan da pokrene lavinu glasina kako je slovenski košarkaš Luka Dončić (27) prekinuo s dugogodišnjom djevojkom Anamarijom Goltes (28), s kojom ima dvoje djece. Dok je Goltes na društvenim mrežama izbrisala sve fotografije s Dončićem, on je, pak, zapratio američku glumicu Madelyn Cline (27)

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026