Luka Dončić potvrdio prekid zaruka, bori se za skrbništvo

Luka Dončić prekinuo je zaruke s Anamarijom Goltes, potvrdio je za ESPN. Izvori bliski paru navode da se zvijezda Los Angeles Lakersa bori za skrbništvo nad njihove dvije kćeri.

- Volim svoje kćeri više od svega i činim sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku o prekidu zaruka. Sve što radim, radim za sreću svojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život - rekao je Dončić u izjavi za ESPN.

Ranije u utorak TMZ je objavio da je Goltes od Dončića zatražila plaćanje alimentacije i odvjetničkih troškova. Izvori bliski košarkašu tvrde da je zahtjev podnesen u Kaliforniji gdje je jedna kćer provela s njim samo tri mjeseca. Druga kćer, prema njihovim navodima, ikada nije ni boravila u toj saveznoj državi, a slovenski košarkaš 'nije znao' za podnesen zahtjev.

Isti izvori dodaju kako je Dončić uvijek financijski podržavao svoju obitelj i da pokriva sve troškove svojih kćeri.

Zvijezda LA Lakersa i Anamarija Goltes zaručili su se u srpnju 2023. Upoznali su se još u djetinjstvu, a vezu su započeli 2016. U studenome 2023. dobili su prvu kćer Gabrielu, dok je Dončić igrao za Dallas Maverickse. Drugu kćer dobili su u prosincu prošle godine, a ona je rođena u Sloveniji nekoliko mjeseci nakon Dončićeva prelaska u Lakerse.

Dončić je zbog rođenja druge kćeri propustio utakmice u NBA, a tijekom boravka u Sloveniji izrazio je želju da starija kćer ode s njim u SAD. To se nije sviđalo njegovog tadašnjoj zaručnici koja je pozvala policiju nakon što je Dončić mirno napustio bolnicu. Policajci su 6. prosinca stigli u rodilište u Kranju kako bi razgovarali s Goltes, a potom i s Dončićem u njegovu domu. Kako ESPN piše, službenici "nisu utvrdili elemente kaznenog djela ili prekršaja" s Dončićeve strane, a košarkaš se istog dana vratio u SAD.

Slovenac od tada nije vidio svoje kćeri, a ni tadašnju zaručnicu. Goltes je prošlog tjedna uklonila sve zajedničke fotografije s njezinog Instagram profila.

Izvori su za ESPN potvrdili da je Dončić 26. veljače podnio zahtjev slovenskom sudu za privremenom mjerom, tražeći hitan kontakt s kćerima Gabrielom i Olivijom. Otkako je 26. rujna stigao u Los Angeles na pripreme Lakersa, svoje je kćeri vidio svega dva dana.