Dončić u majici s natpisom: Sve što trebam je suho meso i rakija

Kad je Luka Dončić tek stigao u NBA ligu, bio je to nasmijani i razigrani dječak. Danas, to je košarkaš koji brzo 'plane', koji vrijeđa suce i sve redom...

Međutim, razlozi takvog njegovog ponašanja najmanje leže na parketu, kako je i sam priznao na tiskovnoj konferenciji nakon poraza od Charlottea 117-109. Inače, Dončić je u dvoranu u Dallasu stigao u majici s natpisom "Sve što trebam je suho meso i rakija".

- Tako sam frustriran. Mislim da vam je to svima jasno kad me vidite na terenu. U zadnje vrijeme osjećam se kao da to nisam ja, nego da samo tamo stojim na terenu, znate? Ranije sam jako uživao i smijao se u igri, ali sam sada tako frustriran zbog puno razloga, ne samo košarkaških. Puno mi se toga događa van terena, što je veće od košarke, ali ne želim pričati o privatnom životu - kazao je Dončić.

Kad već nije htio govoriti o tome što ga muči, novinari su ga pitali što mora Dallas popraviti kako bi konačno počeo pobjeđivati.

- Moramo se žestoko boriti, žestoko igrati i to je sve. Moramo pokazati da nam je stalo. Prvi ja to moram napraviti.

Inače, zvijezda Dallasa kažnjena je s 35.000 dolara zbog "nedolične i neprofesionalne geste" upućene sucima u završnici utakmice u kojoj je njegova momčad izgubila od GSW-a. Dončić je, naime, gestikulirao sucima da su potplaćeni.

