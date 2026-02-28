Luka Hodak: Stvorimo 20-ak šansi, a zabijemo jedan do dva gola. Trebali smo pobijediti

Varaždin i Hajduk odigrali su 1-1 u 24. kolu hrvatskog nogometnog prvenstva. Dojmove je nakon utakmice podijelio Luka Mamić koji je u 54. minuti propustio veliku šansu za 2-1.

- Bilo je jako teško vratiti se nakon dva teška poraza od Rijeke i Dinama, ali skupili smo glave i uspjeli. U početku su oni dominirali i iskoristili su jednu priliku. Kasnije smo se uspjeli vratiti i imali šanse za pobjedu. Jedna je bila moja šansa i jednostavno kriva odluka u samoj završnici. Nekako je najrealniji remi – ističe Luka Mamić koji je uz Tavaresa bio najopasniji igrač Varaždina protiv Hajduka.

Varaždin: NK Varaždin i Lokomotiva sastali se u 16. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždinska tvrđava je već jedno vrijeme, odnosno tri godine neosvojiva za 'bile'.

- Nisam znao za taj podatak, jer mi gledamo utakmicu po utakmicu – ističe Mamić kojeg u srijedu s Varaždinom čeka ogled u četvrtfinalu Hrvatskog kupa protiv Gorice.

- Dobro ćemo se odmoriti i imamo dva dana pripreme za Goricu. Neki igrači se vraćaju, igramo pred domaćom publikom i idemo po prolaz zaključio je Mamić.

Zmijavci: Croatia Zmijavci i Hajduk odigrali prijateljsku utakmicu | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Luka Hodak odigrao je 78 minuta za splitsku momčad.

- Prvo poluvrijeme smo dominirali i stvarali šanse. Stvorili smo dovoljno za pobjedu, ali Varaždin je zabio eurogol, kao i na Poljudu. Idemo dalje - započeo je za Hajduk Digital.

Hajduk dosta bolji, a nedostaje završnica?

- Problem nam je završnica već utakmicama, bilo je dvoboja gdje stvorimo 20-ak šansi i zabijemo jedan ili dva gola. Po tim šansama bi trebali zabiti pet golova. Dođe Varaždin s tri šanse, zabije jedan gol i onda se poslije vadi.

Slijedi Rijeka u Kupu pa Dinamo?

- Ubitačan ritam, ali mi smo tu da odgovorimo što bolje možemo. Okrećemo se Rijeci, idemo na Rujevicu po pobjedu.

Kako se osjećate?

- Bio sam dosta umoran, ali bit će regeneracija i idemo dalje - zaključio je Hodak.